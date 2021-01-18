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اقتصاد

النصر للسيارات: تدبير 70% من تكلفة خطة تأهيل المصنع لإنتاج المركبات الكهربائية من البنوك

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:31 م
توقيع عقد انتاج سيارات
توقيع عقد انتاج سيارات كهربائية بالنصر للسيارات
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علياء فوزى تصوير ايهاب عيد
أعلن المهندس هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة السيارات إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه سيتم تدبير 70% من تكلفة تأهيل المصنع لإنتاج السيارات الكهربائية من خلال عدة بنوك، على أن تكون النسبة الباقية تمويل ذاتي.

وأضاف الخولي، خلال تصريحات صحفية على هامش توقيع الشركة عقد انتاج السيارات الكهربائية مع شركة دونج فينج الصينية، أن تكلفة الاستثمارية لعملية التطوير تصل لحوالي 2 مليار جنيه.

واوضح الخولي، أن الخطة تتمثل في تطوير خطوط الإنتاج خاصة وان جزء كبير منها تكنولوجيا متقادمة منذ 1967  لا يمكن الاعتماد عليها في عملية انتاج السيارات الكهربائية، بينما هناك جزء آخر تم تركيبه في 2006 سيتم عمل إعادة صيانة له، خاصة وانه تم تقييمه الفترة الماضية وتم التأكد من صلاحيته للعمل.

وتابع : يتم حاليا إعادة تأهيل المباني الخاصة بالمصنع، وتشمل الأعمال مبنى مصنع تجميع السيارات وخطوط تصنيع الأجزاء ، بالإضافة إلى عمليات إصلاح البنية التحتيتة ومنها شبكات المياه والصرف وخط الإمداد.
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