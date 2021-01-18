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اقتصاد

رئيس النصر: 58% مكون محلي بالسيارة الكهربائية وطرحها بالأسواق 2022

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:17 م
خلال توقيع عقد النصر
خلال توقيع عقد النصر للسيارات
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علياء فوزي تصوير ايهاب عيد
قال هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات إن نسبة المكون المحلي في السيارة الكهربائية ستبدأ بنسبة 58%.

وأضاف العضو المنتدب للشركة في تصريحات صحفية على هامش توقيع اتفاقية مع شركة دونج فينج الصينية اليوم الاثنين أنه من المقرر إنتاج اول سيارة كهربائية في مصر خلال بداية العام 2022.

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وأوضح رئيس الشركة أن النصر للسيارات تعاقدت مع الشركة الصينية لإحلال المصنع الحالي لنتمكن من الإنتاج خلال سنة واحدة وطرح المنتجات في السوق. 

وتستهدف الشركة إنتاج 25 الف سيارة في المرحلة الأولى للبيع بالسوق المحلي مع إمكانية التصدير لأوروبا وفقا لرئيس الشركة.

و شهد اليوم هشام توفيق وزير قطع الاعمال توقيع عقد انتاج سيارات كهربائية بمصنع شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية 
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