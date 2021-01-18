رئيس النصر: 58% مكون محلي بالسيارة الكهربائية وطرحها بالأسواق 2022

قال هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات إن نسبة المكون المحلي في السيارة الكهربائية ستبدأ بنسبة 58%.





وأضاف العضو المنتدب للشركة في تصريحات صحفية على هامش توقيع اتفاقية مع شركة دونج فينج الصينية اليوم الاثنين أنه من المقرر إنتاج اول سيارة كهربائية في مصر خلال بداية العام 2022.





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وأوضح رئيس الشركة أن النصر للسيارات تعاقدت مع الشركة الصينية لإحلال المصنع الحالي لنتمكن من الإنتاج خلال سنة واحدة وطرح المنتجات في السوق.





وتستهدف الشركة إنتاج 25 الف سيارة في المرحلة الأولى للبيع بالسوق المحلي مع إمكانية التصدير لأوروبا وفقا لرئيس الشركة.





و شهد اليوم هشام توفيق وزير قطع الاعمال توقيع عقد انتاج سيارات كهربائية بمصنع شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية