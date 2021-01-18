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اقتصاد

رئيس النصر للسيارات: تطوير الشركة لا يعني نسف المصنع وإنما إحلاله

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:55 م
توقيع عقد انتاج سيارات
توقيع عقد انتاج سيارات كهربائية بالنصر للسيارات
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علياء فوزى
قال المهندس هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات ، إن التعاقد مع شركة دونج فينج الصينية لتأهيل المصنع لا يعني نسف المصنع لكن إحلال جزء من معداته. 

وأضاف هاني الخولي، خلال تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاقية اليوم الاثنين، أن جزء كبير من معدات المصنع أصابها التقادم وهي متواجدة منذ عام 1967 وهذه سيتم تخريدها واحلالها بمعدات جديدة. 


وأوضح أن الجزء الآخر من المعدات  أضيف للمصنع بداية الالفينات وهذه سيتم تصيينها واضافتها للمصنع الجديد.

وأشار إلى أن الطاقة الإجمالية للمصنع مفترض ان تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع 53 الف سيارة، موضحا أن سعر السيارة سيتراوح بين 350-360 الف جنيه ، وهذا السعر قد يراه البعض مرتفع لكن صيانتها  ستكون منخفضة جدا مقارنة بسيارات البنزين.
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