بعد الخسارة من السويد.. رئيس اللجنة الطبية بمونديال اليد: منتخب مصر تعود على الصعاب والأمل موجود

علق الدكتور محمود العدل رئيس اللجنة الطبية بكأس العالم لكرة اليد، على هزيمة منتخب مصر من منتخب السويد قائلا، "حزين على الخسارة من السويد رغم أن أداء لاعبي المنتخب كان مميزا".





وأضاف محمود العدل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "منتخب مصر قدم مستويات هائلة في المباريات التي خاضها في المونديال حتى الآن".





وتابع محمود العدل "من المفترض أن نفوز بالـ 3 مباريات المقبلة لأن السويد تتفوق على منتخب مصر بفارق نقطتين".





وأكد محمود العدل "لسه الامل موجود ومنتخب مصر تعود على الصعاب وكان أملنا كبير فى الصعود بالعلامة الكاملة".





واختتم محمود العدل "منتخب مصر يلعب على أرضه وعلى مدرب منتخب مصر معالجة الأخطاء التي حدثت في مبارة السويد، وفرقتنا تعودت على المكسب والفوز المستمر".



