منصة حصص مصر تذيع بثا مباشرا لمراجعة اللغة الإنجليزية لـ 2 ثانوي .. غدا

ومن المقرر أن تقدم منصة حصص مصر خلال هذا البث ، مراجعة لغة انجليزية لدرس "Present and Past Necessity and Lack of Necessity" لطلاب الصف الثاني الثانوي .









وسوف تقدم هذا البث الأستاذة منى محمد رشاد والتي تعد من أشهر معلمي اللغة الانجليزية بوزارة التربية والتعليم .





وستتيح منصة حصص مصر خلال هذا البث المباشر ، امكانية ان يعلق الطلاب بأسئلتهم واستفساراتهم ، ليتم الاجابة عنها بشكل تفاعلي خلال نفس البث.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت منصة "حصص مصر" للمرة الأولى لطلاب مرحلة الثانوية العامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".

وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".

كما تحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الدخول الآن مجانًا لفترة محدودة على منصة حصص مصر.. عبر الرابط التالي https://www.hesas.eg

