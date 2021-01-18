أحمد موسى ساخرا: أوقفوا محمد الشناوي لآخر الموسم.. "بس أعرف هو عمل إيه؟"

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يجب على مجلس إدارة النادي الأهلي المطالبة بحقوقه؛ مستنكرا إيقاف حارس مرمي النادي الأهلي 4 مباريات.





وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: «ماذا فعل الشناوي الحارس الأمين.. خلاص أوقفوه لآخر الموسم وخلاص»؛ موضحا أن ما يتم يعتبر عقابا للنادي الأهلي.





وأشار موسى، إلى أنه من الغريب أن المباراة التي تسببت في إيقاف الشناوي لم يتم طرده منها، مستنكرا: «هو مكتوب إن الأهلي مش هياخد الدوري هذا الموسم.. ليه عايزين تحرموا جمهور النادي الأهلي من الفرحة».





وأكد موسى: أننا لا نريد مجاملة النادي الأهلي؛ ويجب على مجلس إدارة النادي الأهلي أن يكون له أنياب للدفاع على حقوق النادي.





كشفت مصادر في الأهلي، عن أن إدارة النادي استقرت بشكل نهائي على تقديم طلب رسمي للجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بطلب حكام أجانب جميع مبارياته حال الاستمرار علي النهج نفسه في ما يتعرض الفريق الأحمر.





وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إن مجلس الإدارة عقد اجتماعًا اليوم برئاسة محمود الخطيب وشهد مناقشة واسعة لجميع ما يتعرض له الفريق الأحمر.





وأضافت المصادر أن الاجتماع كان مقررا عقده بشكل طبيعي بعيدا عن أزمات التحكيم وقرارات اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة.





وأوضحت المصادر أن المجلس فوجئ بما حدث في مباراة البنك الأهلي أمس بجانب صدور قرار بإيقاف محمد الشناوي حارس المرمي لمدة 4 مباريات.





وشددت المصادر على أن إدارة الأهلي تدرس بقوة التقدم بطلب لاستقدام حكام أجانب على نفقتها لإدارة مباريات الأهلي وبيراميدز والزمالك.



