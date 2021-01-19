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توك شو

سر زيارة وفد فلسطيني للقاهرة قريبا.. عضو بالشيوخ يكشف

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:48 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عادل نصار
قال الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة المصرية الأردنية تأتي قبل ساعات من تسلم جو بايدن الحكم في البيت الأبيض، فضلًا عن مناقشة القضية الفلسطينية.

وأضاف عماد الدين حسين، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هناك وفدا فلسطينيا سيزور القاهرة قريبا؛ لإجراء انتخابات المجلس الوطني، من أجل الخروج من الدائرة العبثية التي تعيش فيها فلسطين منذ عام 2006.

وأوضح أن هناك تطورا ملحوظا للعلاقات المصرية الأردنية، وهذا واضح في تقارب العلاقات بينهما، بالإضافة إلى التنسيق العربي الثلاثي، فضلا عن العلاقات الثنائية بينهما.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القضية الفلسطينية هي الأكثر وضوحا في لقاء القمة المصرية الأردنية.
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