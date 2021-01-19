نزاهة السعودية تصدر أحكاما في قضايا جنائية

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في المملكة العربية السعودية عدة أحكام في بعض القضايا الجنائية، وفقا لـ موقع أرقام السعودي.





وفند موقع ارقام الناطق باللغة الانجليزية، الاحكام وفيها صدور حكم بالحبس خمس سنوات وغرامة على موظف بوزارة الدفاع بعد اتهامه بإساءة استخدام المال العام، كما أُمر بإعادة الأموال إلى خزينة الدولة.





كما اتُهم ضابط متقاعد في وزارة الدفاع باختلاس الأموال العامة، وحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات وغرامة بعد إعادة الأموال المختلسة إلى خزينة الدولة.





وتمت إدانة بعض العاملين في وزارة الإسكان بتهمة الرشوة، وبالتالي حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والممتلكات التي حصلوا عليها من جرائم الفساد.





وصدر حكم بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات بحق بعض الوافدين بعد اتهامهم بتقديم رشوة لضباط أو موظفين بالدولة.





واتُهم بعض موظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرشوة وسوء الاستخدام الإداري، فحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمسة عشر عامًا وغرامات مالية.





واتُهم بعض موظفي وزارة الداخلية بالرشوة والإساءة الإدارية ، فصدر بحقهم حكم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات.





كما أدين بعض موظفي وزارة الصحة (أطباء وإداريين) بارتكاب مخالفات إدارية ورشوة ، وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وسبع سنوات.



