هاني حتحوت: إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات بسبب «أنا بكلمك يا كابتن»

قال الإعلامي هاني حتحوت إن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات، لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.





وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يذاع على قناة « صدى البلد»، إن تقرير حكم مباراة الأهلي والبنك، تضمن أن محمد الشناوي لم يتلفظ بأى ألفاظ خارجة، بل إن اللاعب كان يتحدث مع الحكم الذي أدار ظهره للحارس الدولي، ما جعل الأخير يمسك بيد الحكم لإكمال الحديث معه وقال له نصا «أنا بكلمك ياكابتن».





وأوضح هاني حتحوت، إن محمد الشناوي انفجر غضبا من الحكم محمد سلامة، واعترض على ما اعتبره سماح الحكم للاعبي الفريق المنافس بإهدار الوقت، وإلغاء هدفًا للأهلي، ليتقرر إيقافه 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه، لافتا إلى إن تطبيق العقوبة "يختلف من لاعب لآخر رغم ارتكاب نفس الخطأ".