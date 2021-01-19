دار الإفتاء عن زواج التجربة: دعاية رخيصة في الفضاء الإلكتروني تهدم استقرار وتماسك الأسرة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن بعض مما توصلت إليه لجان دار الإفتاء الشرعية التي شكلها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشأن ما أُطلق عليه إعلاميا بـ"زواج التجربة".





وأكدت دار الإفتاء، أن ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ"زواج التجربة" مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين، الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية، وتم استخدامه؛ لتحقيق شهرة زائفة، ودعاية رخيصة في الفضاء الالكتروني.





وأهابت دار الإفتاء المصرية بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يَكْمُن في طَيَّاتها حَبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتَماسك الأُسْرة التي حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية.



