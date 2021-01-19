ستظلون في قلبي.. خطاب وداع مؤثر من ميلانيا ترامب إلى الشعب الأمريكي

ألقت السيدة الأولى لأمريكا، ميلانيا ترامب، خطاب وداع إلى الشعب الأمريكي ، قبل ساعات قليلة من مغادرة البيت الأبيض.





وقالت ميلانيا ترامب في كلمتها: "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كسيدة أولى للولايات المتحدة.. لقد استلهمت من الأمريكيين الرائعين في جميع أنحاء بلدنا الذين يرفعون شأن مجتمعاتنا من خلال لطفهم وشجاعتهم وخيرهم ونعمتهم".





وأضافت: "كانت السنوات الأربع الماضية لا تُنسى. بينما أختتم أنا ودونالد وقتنا في البيت الأبيض، أفكر في كل الأشخاص الذين أخذتهم إلى قلبي وقصصهم الرائعة عن الحب والوطنية والتصميم".





وتابعت: "أرى وجوه الجنود الشباب الشجعان الذين أخبروني بفخر في أعينهم كم يحبون خدمة هذا البلد. إلى كل فرد في الخدمة ولعائلاتنا العسكرية الرائعة: أنتم أبطال، وستظلون دائمًا في أفكاري وصلواتي".





واستطردت : "أفكر في جميع أعضاء إنفاذ القانون الذين يحيوننا أينما ذهبنا. في كل ساعة من كل يوم، يقفون في حراسة للحفاظ على مجتمعاتنا آمنة، ونحن مدينون لهم إلى الأبد. ولقد تأثرت بأطفال زرتهم في المستشفيات ومراكز الرعاية البديلة. حتى أثناء محاربة الأمراض الصعبة أو مواجهة التحديات، فإنهم يجلبون البهجة لكل شخص يقابلونه".





وقالت: "أتذكر الأمهات اللواتي قاومن مرض إدمان المواد الأفيونية وتغلبن على صعوبات لا تصدق من أجل حب أطفالهن. لقد ألهمت مقدمو الرعاية المخلصون للأطفال المولودين بمتلازمة الامتناع عن ممارسة الجنس عند حديثي الولادة، والمجتمعات التي تقدم لهؤلاء الأطفال الدعم والرعاية التي يحتاجون إليها للنمو."





وأكدت: "كن شغوفًا في كل ما تفعله ولكن تذكر دائمًا أن العنف ليس هو الحل أبدًا ولن يتم تبريره أبدًا. عندما جئت إلى البيت الأبيض ، فكرت في المسؤولية التي شعرت بها دائمًا كأم لتشجيع وإعطاء القوة وتعليم قيم اللطف. من واجبنا كبالغين وآباء ضمان حصول الأطفال على أفضل الفرص لعيش حياة صحية ومرضية".





وجاء في كلمتها: "معًا ، كأسرة وطنية واحدة ، يمكننا أن نستمر في أن نكون نور الأمل للأجيال القادمة وأن نواصل إرث أمريكا في رفع أمتنا إلى آفاق أعلى من خلال روح الشجاعة والخير والإيمان".



