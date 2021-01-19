مهرجان الأم المثالية.. بيومي فؤاد يروي عن مقلب كوميدي على يد محمد ثروت

حل الفنانين محمد ثروت و بيومي فؤاد ضيفين على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".





وقال الفنان بيومي فؤاد، إنه تجمعه علاقة صداقة واخوة بينه وبين محمد ثروت، مضيفا:" ثروت لو بيضحك الناس في الافلام والمسلسلات ؛ فهو بيضحكنا في الحياة الطبيعية 25 ضعفا".





وأضاف بيومي فؤاد:" بعد التخرج من كلية فنون جميلة أخرجت مسرحيات لعدة سنوات وكان مساعد المخرج لي هو الفنان محمد ممدوح".





وأكمل بيومي فؤاد:" في فيلم جحيم في الهند لنا حافظين رقم الغرفة 225 لأنه غرفة البقالة وهي غرفة محمد ثروت وكنا نحتفظ بالاطعمة فيها".



