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مهرجان الأم المثالية.. بيومي فؤاد يروي عن مقلب كوميدي على يد محمد ثروت

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:50 ص
بيومي فؤاد ومحمد
بيومي فؤاد ومحمد ثروت
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هاني حسين
حل الفنانين محمد ثروت وبيومي فؤاد ضيفين على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وقال الفنان بيومي فؤاد، إنه تجمعه علاقة صداقة واخوة بينه وبين محمد ثروت، مضيفا:"  ثروت لو بيضحك الناس في الافلام والمسلسلات ؛ فهو بيضحكنا في الحياة الطبيعية 25 ضعفا".

وأضاف بيومي فؤاد:"  بعد التخرج من كلية فنون جميلة أخرجت مسرحيات  لعدة سنوات وكان مساعد المخرج لي هو الفنان  محمد ممدوح".

وأكمل بيومي فؤاد:"  في فيلم  جحيم في الهند لنا حافظين رقم الغرفة 225  لأنه غرفة البقالة وهي غرفة محمد ثروت وكنا نحتفظ بالاطعمة فيها".

ولفت بيومي فؤاد:" في مرة محمد ثروت عمل فيا مقلب، ولقيت  مكالمة الساعة 4 الصبح من واحد بيقولي انه دكتور في جامعة المنيا ويرغب في تكريمي في مهرجان الأم المثالية".
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