مهرجان الأم المثالية.. بيومي فؤاد يروي عن مقلب كوميدي على يد محمد ثروت

حل الفنانين محمد ثروت وبيومي فؤاد ضيفين على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".
وقال الفنان بيومي فؤاد، إنه تجمعه علاقة صداقة واخوة بينه وبين محمد ثروت، مضيفا:" ثروت لو بيضحك الناس في الافلام والمسلسلات ؛ فهو بيضحكنا في الحياة الطبيعية 25 ضعفا".
وأضاف بيومي فؤاد:" بعد التخرج من كلية فنون جميلة أخرجت مسرحيات لعدة سنوات وكان مساعد المخرج لي هو الفنان محمد ممدوح".
وأكمل بيومي فؤاد:" في فيلم جحيم في الهند لنا حافظين رقم الغرفة 225 لأنه غرفة البقالة وهي غرفة محمد ثروت وكنا نحتفظ بالاطعمة فيها".
ولفت بيومي فؤاد:" في مرة محمد ثروت عمل فيا مقلب، ولقيت مكالمة الساعة 4 الصبح من واحد بيقولي انه دكتور في جامعة المنيا ويرغب في تكريمي في مهرجان الأم المثالية".