ليس السعر العادل.. مؤسس خليها تصدي يكشف ممارسات احتكارية في السيارات

قال محمد شتا مؤسس حملة خليها تصدى، إنه لا يوجد أي مبرر لزيادة أسعار السيارات، مضيفا ان ارتفاع أسعار السيارات يسبب جدلا جديدا والكثير من علامات الاستفهام.





وأضاف شتا، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء امس الاثنين، انه :"ده نوع من انواع الابتزاز وايضا اعتبره ابتزاز للدولة"، مشيرا الي أن هناك ضجة كبيرة خلال الأسبوع الحالي بشأن أسعار السيارات.





وأكد مؤسس حملة خليها تصدى، أن اسعار السيارات ترتفع مع ارتفاع أسعار العملات الصعبة ومع انخفاضها تظل اسعار السيارات مرتفعة ولا تنخفض إلا قليل جدا.



