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رياضة

مدرب البنك الأهلي: هدف أيمن أشرف لقطة تقديرية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:18 ص
محمد يوسف المدير
محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي
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عبدالله هشام
أكد محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن إلغاء هدف ايمن اشرف في مرمي فريقه "لقطة تقديرية للحكم" . 

وألغى الحكم هدفا لـ ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي في شباك البنك في المباراة التي اقيمت الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري وانتهت بالتعادل السلبي. 

وأضاف يوسف خلال تصريحات تلفيزيونية : هدف ايمن اشرف لقطة تقديرية ومن المؤكد أن اخطاء الحكام تحدث مع الجميع . 

وأكمل يوسف : التعادل أمام النادي الأهلي جاء نتيجة مجهود اللاعبين ، أعلم دائما أن الأهلي يفضل اللعب على المساحات، لذلك كان اختياري ملعب المكس الذي ساعدني على تطبيق طريقة لعبي أمام الأهلي ".

وتابع : "الأهلي فريق كبير ومشواره ما زال طويلا في بطولة الدوري، ونقطة التعادل جاءت بفضل الله ثم مجهود اللاعبين الذين يستحقون أكثر من ذلك

واختتم تصريحاته: "كنت أتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بـ والتر بواليا أو محمد شريف في خط الهجوم، لكني فوجئت بقرار موسيماني بالبدء بوليد سليمان".
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