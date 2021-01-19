كتير انبسطت بشوفتك.. لطيفة توجه رسالة لـ نوال الزغبي

شاركت الفنانة لطيفة جمهورها بصورة جديدة لها مع الفنانة نوال الزغبي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .





وظهرت لطيفة مع نوال الزغبي خلال تواجدهم بدبي وعلقت قائلة "#دبي_تجمعنا، انا وحبيبتي #نوال_الزغبي كتير انبسطت بشوفتك و قعدنا و سمعنا و مبروك شغلك الجديد بالنجاح ان شاء الله . دايما مجمعنا" .





يذكر أن ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.





وأعلنت الفنانة لطيفة عن موعد طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «رد الباب وغرب»، لافتة إلى أنها ستقوم بطرحها عبر مقطع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إهداء لكل من حضر مهرجان تونس الماضي.





وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى، وتقول كلماتها: "هادى ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبنى قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبى اللى مدوخنى منين ما أروح، مافيش فى الدنيا دى زى حبيبى، قلبى أنا داب فى هواه، مجنون وجنانه ده حاجة عجبانى ومجننى معاه، لما بزعل بلاقيه محتار، وأبعد عنه بينهار، وأصحى الصبح ألاقيه جايبلى ورد ومحضرلى فطار، زى البيبى، بفرح ألاقيه مبسوط، أزعل ألاقيه مغضوض، وعشانى يهد الدنيا كلها كأنه أخطبوط".