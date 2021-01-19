ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كتير انبسطت بشوفتك.. لطيفة توجه رسالة لـ نوال الزغبي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:59 ص
نوال الزغبي ولطيفة
نوال الزغبي ولطيفة
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة لطيفة جمهورها بصورة جديدة لها مع الفنانة نوال الزغبي  عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت لطيفة مع نوال الزغبي خلال تواجدهم بدبي وعلقت قائلة "#دبي_تجمعنا، انا وحبيبتي #نوال_الزغبي كتير انبسطت بشوفتك و قعدنا و سمعنا و مبروك شغلك الجديد بالنجاح ان شاء الله . دايما مجمعنا" .

يذكر أن ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.    

وأعلنت الفنانة لطيفة عن موعد طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «رد الباب وغرب»، لافتة إلى أنها ستقوم بطرحها عبر مقطع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إهداء لكل من حضر مهرجان تونس الماضي.

وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى، وتقول كلماتها: "هادى ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبنى قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبى اللى مدوخنى منين ما أروح، مافيش فى الدنيا دى زى حبيبى، قلبى أنا داب فى هواه، مجنون وجنانه ده حاجة عجبانى ومجننى معاه، لما بزعل بلاقيه محتار، وأبعد عنه بينهار، وأصحى الصبح ألاقيه جايبلى ورد ومحضرلى فطار، زى البيبى، بفرح ألاقيه مبسوط، أزعل ألاقيه مغضوض، وعشانى يهد الدنيا كلها كأنه أخطبوط".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لطيفة تهدي تكريمها بدبي للموزع الموسيقي الراحل طارق عاكف.. فيديو

لطيفة عبر إنستجرام: أستحق أن أكون سعيدة

شاهد.. لطيفة فى إطلالة جديدة من كواليس الكليب الجديد خليني

شاهد ... لطيفة تحتفل بـ"الكريسماس"

لطيفة: صباح الخير والتفاؤل بنهاية 2020

شاهد.. لطيفة تحتفل بالكريسماس برفقة أصدقائها في دبي

ترشيحاتنا

المنتخب المصري لكرة اليد يحتج على حكم مباراته مع السويد

سيدات نادي الجزيرة.. الإفتاء تعلق على واقعة حلوى عيد الميلاد

بعد نجاته من حادث.. شوبير يوجه رسالة لـ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

هو اعتذر بس هنديله فرصة للتدريب.. نادي الإنتاج الحربي يعلن خليفة مختار مختار

خاص.. مختار مختار يطلب الرحيل من الإنتاج الحربي لتدريب الإسماعيلي

نزاهة السعودية تصدر أحكاما في قضايا جنائية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تكشف عن شاحنة رينجر RT-MS Ranger الجديدة .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار وحش الطرق الوعرة .. جيب جراند شيروكي موديل 2020

تبدأ من 174 ألفا .. تعرف على مواصفات وأسعار رينو لوجان موديل 2021 | صور