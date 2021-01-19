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فن

عشرة العمر.. ليلى علوي تدعم محمد الصغير بعد إصابته بكورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:00 ص
ليلى علوي
ليلى علوي
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مصطفى كرم
وجهت الفنانة ليلى علوى الدعم لخبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجه الفنان أحمد السقا،. بعد إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية. 

ونشرت ليلى علوي عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلقت عليها "عشرة العمر يا صاحب العمر ياللي كل أسرتي بتعتبرك واحد من العيلة ٣٩ سنة بعرفك وبشوف رحلة كفاحك انسان عصامي بيحب الشغل والنجاح وحققه وبيعمل خير كتير جدًا مسؤول عن كل واحد بيشتغل عنده وعن عيلته وظروفه.. يا رب يا قادر على كل شيء بارك في عمره وصحته واشفيه يا رب كلنا بندعيلك يا محمد". 

وتابعت: "كل اللي يعرفك من الوطن العربي، يا رب يا محمد يطمنا عليك ويطمن ولادك وأحفادك واخواتك وعيلتك واصحابك.. كلنا بنحبك ومستنيينك".

وكشف مصدر مقرب من خبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وحما أحمد السقا تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال المصدر لـ "صدى البلد" : إن حالة محمد الصغير حاليا فى تدهور، وذلك بعد إصابته فيروس كورونا، حيث تم حجزه في المستشفى لتلقى العلاج.


وأضاف المصدر، أنه محجوز حاليا في غرفة العناية المركزة، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ولا صحة لما يتردد بشأن وفاته إكلينيكيا وهى شائعة سخيفة.
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