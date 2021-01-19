كوبا تنتقد توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم

انتقد وزير خارجية كوبا، برونو رودريجيز باريليا اليوم / الثلاثاء / مسألة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد 19) حول العالم .

وكتب رودريجيز باريليا في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " حسب معلومات منظمة الصحة العالمية، فإن 10 دول فقط اشترت 95% من اللقاحات المضادة لكورونا المنتجة في العالم ".

وتساءل: "كيف يمكن ضمان الوصول المتكافئ للوقاية في الدول الجنوبية؟ وكيف يمكن ضمان تلقيح العائلات الفقيرة والمعرضة للخطر؟ وكم وقتا سيستغرق ذلك؟".