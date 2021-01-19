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أخبار البلد

تنعقد في قرية "كورنوال".. بريطانيا تستضيف قمة مجموعة السبع يونيو 2021

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:32 ص
قرية كورنوال
قرية كورنوال
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محمد وديع
بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة السبع الصناعية، تستضيف المملكة المتحدة أول قمة شخصية لمجموعة السبع منذ ما يقرب من عامين، في كورنوال، وهي قرية ساحلية في إنجلترا، في الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2021. وسيتناول قادة العالم التحديات المشتركة، وهي التغلب على كوفيد 19 ومعالجة تغير المناخ، لضمان استفادة الناس في كل مكان من التجارة المفتوحة والتغير التكنولوجي والاكتشاف العلمي. 

سيستخدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذه القمة ليطلب من القادة اغتنام الفرصة لإعادة البناء بشكل أفضل عقب كوفيد 19، والإتحاد لجعل المستقبل أكثر عدلًا وأكثر مراعاة للبيئة وازدهارًا.

ومجموعة الدول السبع - التي تتكون من المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي - هي المنتدى الوحيد الذي تجتمع فيه المجتمعات الأكثر نفوذًا والاقتصادات المتقدمة في العالم لإجراء مناقشات مترابطة.

ويطمح رئيس الوزراء البريطاني إلى استخدام مجموعة السبع لتكثيف التعاون بين الدول الأعضاء. ولهذه الغاية، دعا قادة من أستراليا والهند وكوريا الجنوبية للحضور كضيوف لتعميق الخبرات والتجارب حول المائدة.  

وتمثل هذه الدول ، جنبًا إلى جنب مع دول مجموعة السبع، 2.2 مليار شخص أي أكثر من نصف اقتصاد العالم. سيكون تأثيرها أكبر على العالم إذا قامت هذه الدول بتأمين اتفاق فيما بينها، حيث سيتضح كيف تعمل الدول معًا لجعل مواطنيها أكثر أمانًا وازدهارًا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن "فيروس كورونا هو بلا شك القوة الأكثر تدميرًا التي رأيناها منذ أجيال وأعظم اختبار لنظام العالم الحديث الذي شهدناه. علينا أن نتعامل مع هذا التحدي المتمثل في إعادة البناء بشكل أفضل من خلال الاتحاد بروح الانفتاح لخلق مستقبل أفضل ".

ويمثل عام 2021 عامًا حاسمًا للريادة الدولية للمملكة المتحدة. بالإضافة إلى قمة G7 ، ستتولى المملكة المتحدة في فبراير رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وفي وقت لاحق من هذا العام ستستضيف المملكة المتحدة COP26 في جلاسكو.

وفي السنوات الماضية ، اتخذت مجموعة الدول السبع إجراءات لتقوية الاقتصاد العالمي وإنقاذ حياة 27 مليون شخص من أمراض مثل الإيدز والسل والملاريا ودعم تعليم ملايين الأطفال في الدول الأكثر فقرا. وفي عام 2015 ، قاد أعضاؤها الطريق للمساعدة في تأمين اتفاقية باريس للمناخ للحد من الانبعاثات العالمية.

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