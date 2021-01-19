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أخبار العالم

لبحث تشكيل الحكومة.. أمير الكويت يلتقي عددا من الشخصيات العامة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:50 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
التقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان صباح اليوم، الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبد العزيز السعدون، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الأسبق. 


كما استقبل أمير الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.


وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أصدر مؤخرا قرارا عاجلا برفع جلسة المجلس نظرا لاستقالة الحكومة.
 

وقال: "إنه نظرا لاستقالة رئيس الوزراء والوزراء وصدور الأمر الأميري بقبول استقالتهم على أن يستمر كل منهم بتصريف العاجل ونظرا لتلقي كتاب آخر من وزير الدولة لشئون مجلس الأمة فيه اعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء والأربعاء، ترفع الجلسة".


كما شرح الغانم للنواب في قاعة عبدالله السالم المواد التي تقضي بوجوب حضور الحكومة لعقد الجلسات، الأمر الذي اعترض عليه عدد من النواب، حيث أكدوا أن السوابق بعدم عقد الجلسة سوابق سيئة.


وذكر الغانم قائلا إن "عدم عقد الجلسة لعدم حضور الحكومة مشى عليه كل الرؤساء السابقون دون استثناء ولا أغيرها بقرار".

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