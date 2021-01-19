وزيرة الثقافة ناعية رئيس أكاديمية الفنون: عالم الإبداع فقد أحد أيقوناته البارزة

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور عصمت يحيى العميد الأسبق للمعهد العالي للباليه والرئيس الاسبق لاكاديمية الفنون الذى غيبه الموت فجر اليوم الثلاثاء 19 يناير اثر ازمة صحية مفاجئة.





وقالت ان عالم الابداع فقد احد ايقوناته البارزة في الفن والتعليم الاكاديمي واضافت ان الراحل مثل الاب والصديق والمعلم للكثير من الفنانين واشارت الى مسيرته الثرية التى نجح من خلالها فى اعداد اجيال من المبدعين وتوجهت بالعزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .





يذكر ان الدكتور عصمت يحيي استاذ الاداء الحركي بالمعهد العالي للفنون الشعبية ، عميد المعهد العالى للباليه (1999 - 2004 ) ، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية (2005- 2009) ، رئيس اكاديمية الفنون المصرية (2006 - 2009 )، صمم واخرج العديد من عروض الباليه الكلاسيكي و العالمي الى جانب الكثير من المسرحيات والأعمال التلفزيونية والدرامية والسينمائية .





كما قام بتصمیم واخراج مجموعة من الاحتفالات و المهرجانات الخاصة بالمناسبات القومية بمصر ، حصل على الأوسمة و الدروع و الشهادات التقديرية لانجازاته فى مجال الثقافة والفنون والاعلام والرياضة والتنمية ، تراس وفود مصر في العديد من المؤتمرات والملتقيات والمهرجانات الدولية .