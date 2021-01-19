بعد تهنئتها بعيد ميلادها.. حقيقة الصلح بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها

أثار الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، حالة من الجدل الواسع بعد نشره عدة صور مع شقيقته وشقيقهما الأكبر ليهنئها بعيد ميلادها، وهو الأمر الذي دفع البعض للكشف عن حقيقة تصالحهما بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما، وتحديدا بسبب علاقة ياسمين بالفنان أحمد العوضي، والتي انتهت بإعلان زواجهما.









وتبين أن الصور التي نشرها شقيق ياسمين عبد العزيز قديمة وكانت من إحدى المناسبات التي جمعت بينهما قبل خلافهما، وعلق عدد من المتابعين بأن هذا التصرف من جانب شقيق ياسمين يعد بداية تصالح بينه وشقيقته.









يذكر أنه نشب خلاف حاد بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل، وذلك بعد أن كشف عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي ودخل في صدام مع العوضي، وهو الأمر الذى تسبب فى خلاف عنيف مع شقيقته وانتهى هذا الأمر بعد إعلانهما الزواج.









