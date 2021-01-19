بعد تهنئتها بعيد ميلادها.. حقيقة الصلح بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها

أثار الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، حالة من الجدل الواسع بعد نشره عدة صور مع شقيقته وشقيقهما الأكبر ليهنئها بعيد ميلادها، وهو الأمر الذي دفع البعض للكشف عن حقيقة تصالحهما بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما، وتحديدا بسبب علاقة ياسمين بالفنان أحمد العوضي، والتي انتهت بإعلان زواجهما.
وتبين أن الصور التي نشرها شقيق ياسمين عبد العزيز قديمة وكانت من إحدى المناسبات التي جمعت بينهما قبل خلافهما، وعلق عدد من المتابعين بأن هذا التصرف من جانب شقيق ياسمين يعد بداية تصالح بينه وشقيقته.
يذكر أنه نشب خلاف حاد بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل، وذلك بعد أن كشف عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي ودخل في صدام مع العوضي، وهو الأمر الذى تسبب فى خلاف عنيف مع شقيقته وانتهى هذا الأمر بعد إعلانهما الزواج.
كما يذكر أن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يصوران حاليا مسلسلا جديدا بعنوان "اللي ملهوش كبير"، والذى من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.