وزير الأوقاف لـ صدى البلد: تدريب الأئمة بالجامعات المصرية لا يهمش دور الأكاديمية الدولية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن توقيع الوزارة بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية بالمحافظات لتدريب الأئمة لا يلغي الدور التي تقوم به الأكاديمية الدولية لإعداد الأئمة والواعظات ولا تؤثر على أعمال التدريب بها، لافتا الى أن عدد المتدربين في الأكاديمية لا يتخطى 2000 إمام سنويا وهو عدد قليل بالمقارنة بأعداد الأئمة على مستوى الجمهورية .





وأضاف جمعة في تصريح خاص لـ "صدى البلد"،أن تدريب الأئمة في الجامعات المصرية يفيد بشكل أكبر أئمة المحافظات النائية وهو ما حدث الجمعة الماضية حيث تم توقيع بروتوكول مع جامعة أسوان لتدريب أئمة أسوان والأقصر وقنا وهذا لا يمنع تدريبهم في القاهرة، حيث يتم تدريب بعضهم ولكن ليس جميعهم.



