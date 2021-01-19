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ديني

وزير الأوقاف لـ صدى البلد: تدريب الأئمة بالجامعات المصرية لا يهمش دور الأكاديمية الدولية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:27 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن توقيع الوزارة بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية بالمحافظات لتدريب الأئمة لا يلغي الدور التي تقوم به الأكاديمية الدولية لإعداد الأئمة والواعظات ولا تؤثر على أعمال التدريب بها، لافتا الى أن عدد المتدربين في الأكاديمية لا يتخطى 2000 إمام سنويا وهو عدد قليل بالمقارنة بأعداد الأئمة على مستوى الجمهورية .

وأضاف جمعة في تصريح خاص لـ "صدى البلد"،أن تدريب الأئمة في الجامعات المصرية يفيد بشكل أكبر أئمة المحافظات النائية وهو ما حدث الجمعة الماضية حيث تم توقيع بروتوكول مع جامعة أسوان لتدريب أئمة أسوان والأقصر وقنا وهذا لا يمنع تدريبهم في القاهرة، حيث يتم تدريب بعضهم  ولكن ليس جميعهم. 

وأوضح جمعة أن هذه البروتوكولات تتضمن تدريب الأئمة على علوم النفس والاجتماع وقواعد اللغة العربية بعيدا عن العلوم الشرعية، كاشفا عن توقيع بروتوكولات مع جامعات المنصورة وبورسعيد وعين شمس وجامعة الأزهر بالقاهرة وسيتم تعميم هذا البروتوكول مع أغلب الجامعات المصرية لتخفيف الضغط على الأكاديمية وأيضا تخفيف معاناه السفر على عدد كبير من الأئمة . 
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