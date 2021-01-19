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محافظات

سادس أيام نوة الفيضة الكبرى.. هطول أمطار غزيزة واستمرار الطقس السيئ بالإسكندرية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:48 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

تعرضت محافظة الإسكندرية لأمطار غزيرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث هطلت الأمطار بغزارة لعدة ساعات على جميع أنحاء المدينة، وسط جو شديد البرودة، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتشهد المدينة الآن على فترات أمطار متوسطة على جميع الأنحاء.

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وشهدت الشوارع والمحاور الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وشارع أبوقير والطريق الساحلي، بعد نزح المياه صباح اليوم في أغلب الطرق، سيولة مرورية وانتظام في حركة السيارات على أغلب المحاور.


ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة الفيضة الكبرى، التي تستمر لمدة 6 أيام، من المقرر أن تنتهي اليوم، ويصاحبها أمطار.


ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.


وأكد اللواء أحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحيانًا / متوسطة / خفيفة، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلي خفيفة مصاحبة لنشاط رياح، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021.


وشدد المحافظ على شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بجميع شوارع الإسكندرية.


وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية.
سادس أيام نوة الفيضة الكبرى.. هطول أمطار غزيزة واستمرار الطقس السيئ بالإسكندرية
سادس أيام نوة الفيضة الكبرى.. هطول أمطار غزيزة واستمرار الطقس السيئ بالإسكندرية
سادس أيام نوة الفيضة الكبرى.. هطول أمطار غزيزة واستمرار الطقس السيئ بالإسكندرية
سادس أيام نوة الفيضة الكبرى.. هطول أمطار غزيزة واستمرار الطقس السيئ بالإسكندرية
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