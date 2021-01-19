«وقفة رجالة» لماجد الكدواني يحقق إيرادات مليون و700 ألف جنيه

استطاع فيلم "وقفة رجالة" أن يحقق إيرادات جيدة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها السينما في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد.











وقال الموزع السينمائى محمود الدفراوي لـ"صدى البلد"، إن فيلم "وقفة رجالة" حقق إيرادات جيدة بلغت قيمتها مليونا و700 ألف جنيه وهو معدل جيد للفيلم في ظل الظروف المحيطة.











وقد بدأ عرض الفيلم في منتصف يناير الحالى والذي يقوم ببطولته ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.







