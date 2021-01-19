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فن

«وقفة رجالة» لماجد الكدواني يحقق إيرادات مليون و700 ألف جنيه

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:14 م
فيلم وقفة رجالة
فيلم وقفة رجالة
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احمد ابراهيم
استطاع فيلم "وقفة رجالة" أن يحقق إيرادات جيدة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها السينما في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد.


وقال الموزع السينمائى محمود الدفراوي لـ"صدى البلد"، إن فيلم "وقفة رجالة" حقق إيرادات جيدة بلغت قيمتها مليونا و700 ألف جنيه وهو معدل جيد للفيلم في ظل الظروف المحيطة.


وقد بدأ عرض الفيلم في منتصف يناير الحالى والذي يقوم ببطولته ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.


وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.
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