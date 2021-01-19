عمران: ارتفاع استثمارات شركات التأمين لـ 107.8 مليار جنيه خلال 2020

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة حافظت على أداء قطاعها المالي غير المصرفي خلال 2020 رغم التحديات الصعبة، واستطاعت بعض الأنشطة أن تتفوق على أداء العام الماضي، مما ساهم في أن يكون القطاع المالي غير المصرفي أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً وتطورًا خلال هذا العام العصيب.









جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى السنوى للهيئة الذى عقد اليوم، الثلاثاء، عبر تطبيق zoom لاستعراض حصاد 2020.









واستعرض عمران مؤشرات نشاط التأمين والصناديق الخاصة، حيث ارتفعت قيمة التعويضات إلى 5.1 مليار جنيه خلال الفترة (أبريل – يونيو) من عام 2020 مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، مما يعكس زيادة المطالبات نتيجة للأخطار الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.









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وقال: "واصلت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 الارتفاع لتصل إلى 18.9 مليار جنيه مقارنة بـ 18.3 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 3.3%".









وأضاف عمران أن التباطؤ الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي 2020، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة للسيطرة على جائحة كورونا أدى إلى تباطؤ معدلات نمو إجمالي الأقساط في عام 2020 لتسجل 14% مقارنة بمعدل نمو 19.3% خلال العام السابق، حيث بلغت إجمالي قيمة الأقساط حوالي 40.1 مليار جنيه مقارنة بـ 35.2 مليار جنيه في العام السابق.









وأشار إلى ارتفاع إجمالي قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 77.2 مليار جنيه مقارنة بـ 69 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 12%.









وأعلن عمران ارتفاع إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 107.8 مليار جنيه مقارنة بـ 102 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.7%.







