ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يستعرض مراحل تنفيذ الطريق المزدوج بطنطا مع المدير التنفيذى للمنطقة اللوجستية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:09 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية المهندس شريف يونس المدير التنفيذى للمنطقة اللوجيستية بطنطا والرئيس التنفيذي لمجموعة فيرنبرو جلوبال للاستثمار صباح اليوم الثلاثاء لاستعراض مراحل تنفيذ الطريق المزدوج الذى يربط المنطقة اللوجستية بالطريق الدولى الحر طنطا كفر الشيخ.


وأكد  محافظ الغربية حرص الدولة علي إحداث طفرة فى جميع المجالات وعلى رأسها قطاع الطرق والنقل والتى تمثل شرايين التنمية والتى تساهم بشكل كبير فى تقليل المسافات بين الاحياء والمدن الجديدة والمحافظات ، كما تعتبر شرايين جاذبة للاستثمار وتسهم تلك الحركة فى تسهيل وصول المواطنين للمنطقة اللوجستيه وتدعيم  لجميع المستثمرين العرب والأجانب.

وأضاف أن مشروع المنطقة اللوجيستية  يبرهن على نجاح خطط الدولة المصرية في جذب وتشجيع مستثمرينا المصريين بالخارج، ويؤكد أن مصر ماضية في طريقها نحو نهضة اقتصادية كبيرة عبر فتح آفاق الاستثمار المتعددة وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة.

من جانبه قال شريف يونس المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية ان المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تعد أكبر منطقة تجارية ولوجستية ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة نحو 83 فدانا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشره خلال مدة تنفيذ المشروع بالإضافة لفرص العمل التى سيتم توفيرها بعد عمل المشروعات التى تم تنفيذها.
محافظ الغربية يستعرض مراحل تنفيذ الطريق المزدوج بطنطا مع المدير التنفيذى للمنطقة اللوجستية
محافظ الغربية يستعرض مراحل تنفيذ الطريق المزدوج بطنطا مع المدير التنفيذى للمنطقة اللوجستية
محافظ الغربية يستعرض مراحل تنفيذ الطريق المزدوج بطنطا مع المدير التنفيذى للمنطقة اللوجستية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سفراء الدول الآسيوية بالقاهرة يلتقون المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

إنشاء مستودعات استراتيجية في الإسماعيلية على 100 فدان لتخزين إمدادات محافظات القناة

مدير عام مرافق الدقهلية تتابع أعمال توصيل المرافق للمنطقة اللوجيستية الجديدة بطلخا

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة تجارية أمريكية في البحرين

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

نداء عاجل من رئيس البرلمان العربي لوزراء الصحة العرب بشأن كورونا

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

البرلمان يتدخل لإعادة المستبعدين من بطاقات التموين وزيادة حصة الفرد من الخبز

Advertisements

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

لحظة مؤثرة.. شاهد عريس ينفجر في البكاء ليلة زفافه في السعودية.. صور

وفاة صهر عضو مجلس إدارة الأهلي متأثرا بفيروس كورونا

الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

ترقب أهلاوي.. الفيفا يجري قرعة كأس العالم للأندية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تنجو من نوبة قلبية بمفردك؟ جمال شعبان يقدم نصائح مهمة

بسعر خرافي.. عرض عملة ذهبية بريطانية من القرن الـ13 للبيع في مزاد

مواصفات سيارات الإحلال والتجديد للملاكي المرحلة الأولى 2021.. صور