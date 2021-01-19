محافظ الغربية يستعرض مراحل تنفيذ الطريق المزدوج بطنطا مع المدير التنفيذى للمنطقة اللوجستية

استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية المهندس شريف يونس المدير التنفيذى للمنطقة اللوجيستية بطنطا والرئيس التنفيذي لمجموعة فيرنبرو جلوبال للاستثمار صباح اليوم الثلاثاء لاستعراض مراحل تنفيذ الطريق المزدوج الذى يربط المنطقة اللوجستية بالطريق الدولى الحر طنطا كفر الشيخ.









وأكد محافظ الغربية حرص الدولة علي إحداث طفرة فى جميع المجالات وعلى رأسها قطاع الطرق والنقل والتى تمثل شرايين التنمية والتى تساهم بشكل كبير فى تقليل المسافات بين الاحياء والمدن الجديدة والمحافظات ، كما تعتبر شرايين جاذبة للاستثمار وتسهم تلك الحركة فى تسهيل وصول المواطنين للمنطقة اللوجستيه وتدعيم لجميع المستثمرين العرب والأجانب.





وأضاف أن مشروع المنطقة اللوجيستية يبرهن على نجاح خطط الدولة المصرية في جذب وتشجيع مستثمرينا المصريين بالخارج، ويؤكد أن مصر ماضية في طريقها نحو نهضة اقتصادية كبيرة عبر فتح آفاق الاستثمار المتعددة وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة.



