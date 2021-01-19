سعر صرف اليورو اليوم الثلاثاء 19-1-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف "اليورو" خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك كريدي أجريكول - بنك التعمير والإسكان".





‏البنك الأهلي المصري

18.8732 جنيه للشراء، وسعر 19.0616 جنيه للبيع.





اقرأ أيضا:





بنك مصر

18.8732 جنيه للشراء، مقابل 19.0616 جنيه للبيع.





بنك كريدي أجريكول

18.8974 جنيه للشراء، مقابل 19.0859 جنيه للبيع.





بنك التعمير والإسكان