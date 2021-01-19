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اقتصاد

سعر صرف اليورو اليوم الثلاثاء 19-1-2021

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:58 م
يورو
يورو
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف "اليورو" خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك كريدي أجريكول - بنك التعمير والإسكان".

‏البنك الأهلي المصري
18.8732 جنيه للشراء، وسعر 19.0616 جنيه للبيع.

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بنك التعمير والإسكان
18.8501 جنيه للشراء، مقابل 19.1208 جنيه للبيع.
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