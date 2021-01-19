الحكومة الألمانية تتجه لتمديد وتشديد الإغلاق لكبح جماح "كورونا"

تستعد الحكومة الألمانية إلى تمديد وتشديد الإغلاق الذي تشهده ألمانيا حاليًا، وذلك بعد اجتماع للمستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء الولايات، في وقت بلغ فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا أكثر من مليوني شخص توفي منهم أكثر من 46 ألفا.

وذكرت قناة (إيه آر دي) الألمانية أنه من المتوقع أن تمدد المستشارة الألمانية ميركل ورؤساء وزراء الولايات الـ16 في البلاد الإغلاق الحالي بسبب فيروس كورونا، خلال محادثات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن تعقد الجولة التالية من المحادثات حول كيفية المضي قدما في إجراءات مكافحة الجائحة في 25 يناير، حيث كان مقررا أن تنتهي القيود الحالية في نهاية الشهر الجاري. ومع ذلك، تم تقديم موعد اجتماع ميركل وقادة الولايات بسبب مخاوف بشأن المزيد من السلالات القابلة للانتقال، والتي تم رصد بعضها بالفعل في ألمانيا.

كما سيتم تناول وضع قواعد جديدة مثلا للعمل من المنزل وفرض حظر ليلي وتمديد إلزام ارتداء أقنعة الأنف والفم (الكمامات).

وأغلقت البلاد المدارس والمتاجر غير الأساسية والحانات والمطاعم والمرافق الترفيهية والثقافية في ظل الإغلاق الذي تم تشديده بشكل متزايد منذ أوائل نوفمبر الماضي.

وفي سياق متصل.. كشف استطلاع ألماني حديث أن أغلب الألمان يدعمون تمديد الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ليستمر بعد 31 يناير الجاري.

وجاء في استطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي ونشرت نتائجه اليوم أن 40% من الألمان أيدوا حتى تشديد الإجراءات القائمة حاليا من أجل الحد من تفشي الوباء، ودعا 21% آخرين إلى الإبقاء على القيود الحالية. وفي المقابل دعا 13% فقط من الألمان لإنهاء الإغلاق، ودعا 17 بالمئة لتخفيفه، وأحجم 8 بالمئة عن قول رأيهم، بحسب الاستطلاع.







