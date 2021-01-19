ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:00 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 3,491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. 

كما سجلت الصحة الإماراتية بحسب صحيفة البيان الإماراتية وفاة 5 أشخاص خلال الساعات الماضية  نتيجة اصابتهم بكوفيد 19.

واشارت الوزارة الإماراتية الي ان تم إجراء  163,049 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات خلال الساعات الماضية. 

كما تم تسجيل 3,311 حالة تعافي في عموم البلاد  خلال الفترة الماضية. 

وكانت هيئة الصحة بدبي قد أعلنت  استمرار العمل في مراكز الفحوصات المخبرية لــ كوفيد-19، التي تتطلب الحصول على موعد مسبق للفحص، وهي: نادي النصر (طوال أيام الأسبوع)، ومجلس الراشدية، ومجلس ميناء جميرا، إلى جانب مركزي ديرة سيتي سنتر ومول الإمارات، وهما من دون مواعيد.

جدير بالذكر أن إجراء الفحوصات قد توقف -بداية من اليوم (الثلاثاء)- في مراكز الفحوصات الإضافية، نظرًا لانقضاء الحاجة إليها وهي: منصة النخيل مول، ودبي مول، ومركز مردف للتسوق، ومجلس ميناء الحمرية، إلى جانب مركز فحص إجلاء المسافرين في نادي شباب الأهلي، الذي تم نقل خدماته إلى مركز الفحص بنادي النصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإمارات تسجل 1136 إصابة جديدة بـ كورونا و3 وفيات خلال 24 ساعة

بجوار محطة مترو عدلي منصور.. تفاصيل أحدث سنتر بمصر على مساحة 64 ألف متر

الإمارات تسجل 1196 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة

اقتصاد الإمارات.. 612 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

الإمارات تسجل 1500 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

دبي تبدأ تطعيم موظفي الحكومة من خط الدفاع الأول بلقاح كورونا

ترشيحاتنا

كيفية صلاة الصبح لمن نام عن الفجر واستيقظ وقت الضحى؟

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

رئيس تعليم النواب يقترح استدعاء رؤساء الجامعات ومحاسبتهم على البرامج

فى متناول الجميع.. اعرف سعر السيارة الكهربائية قبل طرحها بالأسواق..فيديو

مهنهم ستختفي.. نائب يطالب وزير التعليم العالي بوقف تخريج دفعات جديدة من كليات التجارة والحقوق

عباداتان ترققان القلب وتبعثان الطمأنينة في النفس .. علي جمعة يكشف عنهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور كاتي بيري بوزن زائد بعد فترة من ولادتها .. صور

كيف تنجو من نوبة قلبية بمفردك؟ جمال شعبان يقدم نصائح مهمة

بسعر خرافي.. عرض عملة ذهبية بريطانية من القرن الـ13 للبيع في مزاد