الإمارات تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 3,491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.





كما سجلت الصحة الإماراتية بحسب صحيفة البيان الإماراتية وفاة 5 أشخاص خلال الساعات الماضية نتيجة اصابتهم بكوفيد 19.





واشارت الوزارة الإماراتية الي ان تم إجراء 163,049 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات خلال الساعات الماضية.





كما تم تسجيل 3,311 حالة تعافي في عموم البلاد خلال الفترة الماضية.





وكانت هيئة الصحة بدبي قد أعلنت استمرار العمل في مراكز الفحوصات المخبرية لــ كوفيد-19، التي تتطلب الحصول على موعد مسبق للفحص، وهي: نادي النصر (طوال أيام الأسبوع)، ومجلس الراشدية، ومجلس ميناء جميرا، إلى جانب مركزي ديرة سيتي سنتر ومول الإمارات، وهما من دون مواعيد.



