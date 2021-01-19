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اقتصاد

العربي: فرص هائلة للتكامل الأفريقي وإطلاق مشروع قاري لتنمية التجارة البينية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:51 م
غرفة القاهرة التجارية
غرفة القاهرة التجارية
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ولاء عبد الكريم
أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام  للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة، أن الغرفة بصدد إصدار مبادرة قارية لتنمية التجارة البينية بين دول القارة، كما ستطلق دراسة لتحقيق التكامل التنموي في أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية.


وأوضح أن هناك فرصا واعدة لتنمية العلاقات التجارية الأفريقية - الأفريقية، حيث لا يتعدى حجم التجارة البينية لدول القارة حاليا والتي تبلغ حوالي 70 مليار دولار 7% فقط من إجمالي حجم تجارة القارة الخارجية، مشيرا إلى أن إجمالي الصادرات الأفريقية يقدر بحوالي 452 مليار دولار موزعة على 231 دولة حول العالم، بينما يبلغ إجمالي واردات القارة 564 مليار دولار واردة من 223 دولة.


وأكد العربي أن توجه الدولة المصرية إلى العودة للبيت الأفريقي واعتماد السياسات والمبادرات التي تعمل على تنمية اقتصاد القارة ككل، وكان أولها إطلاق مبادرة السوق القارية الأفريقية الموحدة خلال ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي، كان محفزا لجميع الشركات للتوجه للسوق الأفريقية واستكشاف الفرص الهائلة للتنمية هناك.


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وقال إن المنتجات البترولية والأحجار الكريمة والمواد الخام والسيارات والمعدات والأجهزة الكهربائية تمثل 56% من إجمالي صادرات القارة إلى العالم، في حين تحتاج العديد من الدول الأفريقية إلى نفس تلك المنتجات وتقوم باستيرادها من خارج القارة، حيث تشكل المنتجات البترولية والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات ومنتجات البلاستيك 45% من إجمالي واردات القارة من الأسواق العالمية.


وأضاف أن القارة تمتلك فرصا هائلة  للتكامل الاقتصادي، حيث تمتلك 67% من الأراضي الزراعية غير المستغلة في العالم و50% من إنتاج الألماس و45% من إجمالي احتياطي التيتانيوم العالمي و12% من إجمالي احتياطي النفط العالمي و30% من الاحتياطي العالمي من الثروات المعدنية و43% من الاحتياطي العالمي من الذهب.


وأشار إلى أن من ضمن مشروع التكامل الأفريقي الذي ستطلقه الغرفة مشاركة القطاع الخاص المصري في المنطقة اللوجيستية المزمع إنشاؤها في جيبوتي، وإعداد مجموعة من الدراسات الاقتصادية لعرضها على مجتمع الأعمال الأفريقي لتنمية جميع النشاطات الاقتصادية المحتملة من فرص تجارة تقليدية ومشروعات قيمة مضافة للمنتجات الأفريقية وتصديرها لأسواق خارجية أو استثمارات مشتركة في المجالات ذات الأولوية التنموية لاقتصاد القارة.


ولفت العربي إلى أن العلاقات المصرية الأفريقية لها تاريخ وجذور قوية تسمح لمصر بأن تزيل جميع المعوقات والفروق العرقية التي لطالما أخرت النمو بين أشقاء القارة، كما ستتيح الفرصة لحوار أفريقي – أفريقي بناء لوضع استراتيجيات تكاملية بين دول القارة لمصلحة أبنائها كافة في تحقيق أحلامهم في النمو والاستقرار.
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