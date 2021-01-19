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ثقافة

حكايات من زمن فات| أسرار اتهامات سعاد حسني لــ يحيى العلمي بـ تعقيدها في الدراما

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:17 م
سعاد حسنى فى مسلسل
سعاد حسنى فى مسلسل هى وهو
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طارق موسى

تعد الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، كثيرة وغالبا ما يكون لها إنعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.

 

ويسلط "صدى البلد"، الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات" على المواقف والكواليس التي أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.

 

ومن بين هؤلاء النجوم المخرج  الكبير يحيى العلمى ، الذى   تحل اليوم   الثلاثاء  ، الموافق 19 يناير ، ذكرى وفاته التي توافق 19 / 1 /2002، ونستعرض فى هذا التقرير اتهامات سندريلا الشاشة المصرية والعربية وايقونة السينما، الفنانة الراحلة سعاد حسنى للراحل الكبير بتعقيدها فى العمل بالدراما بسبب مسلسل هو وهى.


يحيى العلمي مخرج مصري راحل ولد في 5 يوليو 1941 في الزقازيق، بدأ عمله في السينما والتليفزيون بعد تخرجه في كلية الحقوق في بداية الستينيات، وشكل مع المخرجين محمد فاضل وإسماعيل عبد الحافظ نجوم الجيل الثاني من مخرجي التليفزيون المصري في بداياته الأولى، بعد الجيل الأول الذي تكون من الراحلين نور الدمرداش وحمادة عبد الوهاب ويوسف مرزوق.


فى تصريحات سابقة لها تحدثت النجمة الراحلة سعاد حسنى عن معاناتها فى العمل مع المخرج يحيى العلمى أثناء تصوير مسلسل "هو وهى"، حيث اتهمته بان إيقاعه فى العمل بطىء للغاية، وعدم التجهيز الجيد رغم الإمكانيات الضخمة التى وفرها التليفزيون له كجهة منتجة للعمل، مشيرة إلى أن يحيى العلمى تجاهل استعراضاتها الراقصة وغناءها.

 

وقالت سعاد حسنى إن مخرج العمل يحيى العلمي، تفرغ لمهاجمتها أثناء التصوير، مضيفة «المخرج يعمل 4 ساعات، ثم يتفرغ لتصريحات الهجوم علي»، وكشفت سعاد حسنى انها اعتذرت عن 25 سيناريو من أصل 70 عرض عليها بسبب ارتباطها بتصوير حلقات «هو وهي» التى تعانى فى تصويرها من تباطؤ المخرج يحيى العلمى.

 

أخرج يحيى العلمي في حياته الفنية ثلاثين فيلما تقريبا أبرزها "خائفة من شيء ما" و"طائر الليل الحزين" و"تزوير في أوراق رسمية". من أهم أعماله في التليفزيون مسلسل رأفت الهجان بطولة محمود عبد العزيز الذي تجاوز عدد حلقاته الستين حلقة تطرق فيها لحياة رجل مخابرات مصري تم زرعه في إسرائيل وكان له دور مهم في حرب 1973، وكانت شوارع القاهرة تبدو خالية في توقيت عرض المسلسل. كذلك مسلسل "لا" للكاتب مصطفى أمين ولـ طه حسين مسلسل الأيام.

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