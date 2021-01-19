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حوادث

ضبط لص تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:21 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري


تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط لص تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب " المغافلة والخطف مترجلا" .

وردت معلومات لضباط مباحث قسم مكافحة جرائم سرقات المتاجر مفادها أن عاطل وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب الخطف والمغافلة . 

بإجراء التحريات تبين صحة  ما ورد من معلومات ، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم مكافحة جرائم سرقات المتاجر من ضبطه . 

بمواجهته بالتحريات أيدها ، وأقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب " المغافلة والخطف مترجلا" .

 وأعترف بارتكاب عدد ٥ حوادث بذات الأسلوب، تم بإشادة ضبط كافة الهواتف المستولي عليها لدي عملائه " حسني النية " ، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة ، تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق .

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