ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:31 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخراج النائب محمد عبد العليم داوود، من قاعة المجلس، بعدما تسبب في أزمة خلال الجلسة للبرلمان، بقوله: "اللي على راسه بطحة يرد عليا".

وأعلن رئيس المجلس إيقاف أعمال الجلسة لخروج النائب، والذي خرج بالفعل من القاعة 

وقرر رئيس المجلس إحالة النائب لهيئة مكتب المجلس، موجها كلامه للنائب: عند مثولك أمام هيئة مكتب المجلس قل ما تشاء.

وحذر حنفي جبالي، من الاحتجاج بصوت عالي، قائلا: أرفض المساس بكرامة أي نائب، مؤكدا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع.

وقال رئيس المجلس: الجميع يعرف نصوص اللائحة وسأطبقها بالحرف علي الجميع ومن يغضب من اللائحة يغضب من تنفيذ القانون وأنا، تسامحت كثيرا في الجلسات الأولي لظروف خاصة ومن الن فصاعدا ستطبق اللائحة وبكل حزم".

ووجه رئيس المجلس كلامه للنائب قائلا: أنت تكلمت عن دولة أجنبية وهذا مخالف للائحة وهاجمت زملائك لك وهذا مخالف ولك الحق في الدفاع عن نفسك أمام هيئة المكتب".


وشهدت الجلسة اعتراض شديد من الأغلبية مما تسبب في حالة عدم الانضباط في الجلسة العامة في مواجهة النائب، حيث قال: الذين أفسدوا الحياة السياسية.

وقرر حنفي جبالي، حذف الكلمة من المضبطة، والتي تسببت في حالة غضب بين أعضاء المجلس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر يهنئ المستشار حنفي جبالي لاختياره رئيسا لمجلس النواب

«تنسيقية الشباب» تهنئ جبالي برئاسة مجلس النواب وأبو العينين وسعد الدين لفوزهما بالوكالة

أول برقية من مجلس النواب للرئيس السيسي.. وإعلان خلو مقاعد 3 نواب للوفاة

برقية من مجلس النواب للرئيس السيسي ..فيديو

في أولى جلساته.. مجلس النواب ينعى 3 من أعضائه.. فيديو

حنفي جبالي يشيد بالتزام النواب بالموعد المحدد لافتتاح الجلسة العامة

ترشيحاتنا

من 8 لـ 9 أيام.. الصحة العالمية: مصابو كورونا أكثر نقلا للعدوى خلال هذه المدة

الخسائر ستكون مكلفة للغاية.. تصريحات صادمة من قيادة طبية لبنانية بشأن كورونا

خبر غير سار للأهلاوية.. وليد سليمان يغيب عن كأس العالم للأندية

هل غسل الرقبة من فرائض الوضوء؟ .. الإفتاء تجيب

بالأرقام.. زيادة رواتب الأطباء وتكليف 2021

الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

Advertisements

قرار عاجل ضد عضوات نادي الجزيرة المشاركات بـ حفل الصور الجنسية

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

آخر فرصة للتقديم 30 يناير .. تفاصيل كاملة عن وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

خالد الغندور يلمح لمفاجأة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كلب بوليسي.. قصة موقف محرج تعرض له حفيد ملكة بريطانيا الأمير ويليام

تحد من فعالية لقاح كورونا.. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة