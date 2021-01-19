عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخراج النائب محمد عبد العليم داوود، من قاعة المجلس، بعدما تسبب في أزمة خلال الجلسة للبرلمان، بقوله: "اللي على راسه بطحة يرد عليا".





وأعلن رئيس المجلس إيقاف أعمال الجلسة لخروج النائب، والذي خرج بالفعل من القاعة





وقرر رئيس المجلس إحالة النائب لهيئة مكتب المجلس، موجها كلامه للنائب: عند مثولك أمام هيئة مكتب المجلس قل ما تشاء.





وحذر حنفي جبالي، من الاحتجاج بصوت عالي، قائلا: أرفض المساس بكرامة أي نائب، مؤكدا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع.





وقال رئيس المجلس: الجميع يعرف نصوص اللائحة وسأطبقها بالحرف علي الجميع ومن يغضب من اللائحة يغضب من تنفيذ القانون وأنا، تسامحت كثيرا في الجلسات الأولي لظروف خاصة ومن الن فصاعدا ستطبق اللائحة وبكل حزم".

ووجه رئيس المجلس كلامه للنائب قائلا: أنت تكلمت عن دولة أجنبية وهذا مخالف للائحة وهاجمت زملائك لك وهذا مخالف ولك الحق في الدفاع عن نفسك أمام هيئة المكتب".









وشهدت الجلسة اعتراض شديد من الأغلبية مما تسبب في حالة عدم الانضباط في الجلسة العامة في مواجهة النائب، حيث قال: الذين أفسدوا الحياة السياسية.





وقرر حنفي جبالي، حذف الكلمة من المضبطة، والتي تسببت في حالة غضب بين أعضاء المجلس.