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فن

زوجة محمد الشرنوبي تهنئ أنغام بعيد ميلادها

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:09 م
راندا وانغام
راندا وانغام
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مصطفى كرم
هنأت راندا زوجة الفنان محمد الشرنوبي، صديقتها الفنانة انغام بعيد ميلادها الـ 49.

ونشرت راندا، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها مع انغام وعلقت قائلة "كل سنة وانتِ دائمًا متألقة و ناجحة، كل سنة وانتِ دائمًا الأخت و السند و النصيحة، كل سنة وانتِ طيبة و بصحة و سعادة  مفيش كلام ممكن يوصف مكانتك عندي ايه عشان انتي حاجة كبيرة اوي انت مش بس اختي و صحبتي انت اجدع واحدة في الدنيا و عمود اساسي في حياتنا كلنا".

وتحتفل الفنانة انغام اليوم الـ 19 من شهر يناير بعيد ميلادها الـ 49، فهي التي تحمل لقب "نجمة مصر الأولى"، وتعد واحدة من اهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وتمتع بشعبية كبيرة في الخليج لإتقانها الغناء باللهجة الخليجية.

يذكر أن أنغام تزوجت  4 مرات، الزوج الأول هو مهندس الصوت مجدي عارف وأنجبت منه ابنها "عمر"، ثم تزوجت في 2004 من الموزع الكويتي فهد الشلبي وأنجبت منه طفلها الثاني عبد الرحمن، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع منه بعد زواج دام 3 سنوات.

تزوجت سرا من الفنان أحمد عز في 2011 ولم تعلن عن زواجها للإعلام بحجة أنها كانت تواجه مشاكل بسبب حضانة أطفالها، وفي 2014 وقع الطلاق بينهما، وفي فبراير عام 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام أنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.
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