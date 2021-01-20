دعاء المظلوم .. أذكار وأدعية رددها في جوف الليل

دعاء المظلوم يصعد إلى السماء بسرعة الصاروخ ولكن استجابة الله له قد تتأخر بعض الوقت ، لأن الله يمهل للظالم حتى اذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر ولا يفلته.
الظالم قد يعلم انه يظلم ولكنه يتمادى في ذلك حتى يتم اللجوء إلى دعاء المظلوم، وهذا الأمر كارثي وسيكون حسابه عند الله عسيرا وأشد وقد يكون هذا الظالم قد طمس الله على قلبه وأصبح يستلذ بهذا الظلم الذي يمارسه مع الناس وهذا سيأخذه الله أخذ عزيز مقتدر وحسابه أقوى وأشد.
دعاء المظلوم الكافر
لا يجوز ظلم شخص حتى ولو كان فاجرا أو كافرا، فهناك البعض يفعل ذلك بحجة أن هذا الشخص عاصٍ فيقول النبي "دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان فاجرًا"، ويحق للمظلوم الدعاء على من ظلمه، وتذكيره بأن الدعاء أكبر منه ومن أي شيء، منوهًا بأنه يمكنه احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
حقيقة التعارض بين قول الله «عما يعمل الظالمون» وحديث «اتق دعوة المظلوم»
الظلم ظلمات يوم القيامة وأعظم ما يقع فيه العبد من ذنب ان يظلم أحدا، فالإمام ابن رجب ذكر فى شرح حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: « اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» فإن الله تعالى يستجيب لدعوة المظلوم حتى وإن كان كافرا.
لا يوجد تعارض بين الحديث الشريف السابق وبين قول الله تعالى: «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ»، و الآية تبين أن الله تعالى قد يملى للظالم ولا يأخذ حق المظلوم منه فى الدنيا وإنما يؤخر العقاب له فى الآخرة.
«وقد يعاقب الله تعالى الظالم فى الدنيا ويريه جزاء ظلمه للناس أو أكله لأموالهم وغيره من أنواع الظلم»، مشيرًا إلى أن الله تعالى ينوع فى عقاب الظالمين فقد يأخذ منهم حق المظلوم فى الدنيا وقد يؤخره إلى يوم القيامة فلا يوجد تعارض بين الآية والحديث.
دعاء الرسول على الظالم
الظالم قد يعلم انه يظلم ولكنه يتمادى في ذلك حتى يتم اللجوء إلى دعاء المظلوم، وهذا الأمر كارثي وسيكون حسابه عند الله عسيرا وأشد وقد يكون هذا الظالم قد طمس الله على قلبه وأصبح يستلذ بهذا الظلم الذي يمارسه مع الناس وهذا سيأخذه الله أخذ عزيز مقتدر وحسابه أقوى وأشد.
دعاء المظلوم الكافر
لا يجوز ظلم شخص حتى ولو كان فاجرا أو كافرا، فهناك البعض يفعل ذلك بحجة أن هذا الشخص عاصٍ فيقول النبي "دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان فاجرًا"، ويحق للمظلوم الدعاء على من ظلمه، وتذكيره بأن الدعاء أكبر منه ومن أي شيء، منوهًا بأنه يمكنه احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
حقيقة التعارض بين قول الله «عما يعمل الظالمون» وحديث «اتق دعوة المظلوم»
الظلم ظلمات يوم القيامة وأعظم ما يقع فيه العبد من ذنب ان يظلم أحدا، فالإمام ابن رجب ذكر فى شرح حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: « اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» فإن الله تعالى يستجيب لدعوة المظلوم حتى وإن كان كافرا.
لا يوجد تعارض بين الحديث الشريف السابق وبين قول الله تعالى: «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ»، و الآية تبين أن الله تعالى قد يملى للظالم ولا يأخذ حق المظلوم منه فى الدنيا وإنما يؤخر العقاب له فى الآخرة.
«وقد يعاقب الله تعالى الظالم فى الدنيا ويريه جزاء ظلمه للناس أو أكله لأموالهم وغيره من أنواع الظلم»، مشيرًا إلى أن الله تعالى ينوع فى عقاب الظالمين فقد يأخذ منهم حق المظلوم فى الدنيا وقد يؤخره إلى يوم القيامة فلا يوجد تعارض بين الآية والحديث.
دعاء الرسول على الظالم