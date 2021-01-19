"وقفة رجالة" يحقق 208 آلاف جنيه إيرادات في يوم

حقق فيلم "وقفة رجالة" إيرادات بلغت قيمتها 208 آلاف جنيه أمس وذلك بعد عرضه فى منتصف يناير الماضى.

الفيلم بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقى ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى وإيمان السيد.