عرض محاكمة زيوس على مسرح الهناجر بدءًا من الخميس.. تفاصيل

يفتتح مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية العرض المسرحي الجديد «محاكمة زيوس» الخميس،21 يناير، ويستمر لمدة شهر يوميًا باستثناء يوم الإثنين، من بطولة وإخراج الفنان عمرو قابيل، ومشاركة الأداء الصوتي اهداءً من الفنانة، سوسن بدر.





وأوضحت مؤلفة المسرحية، سونيا بوماد في تصريح لـ «صدى البلد» أنها استلهمت أحداث المسرحية التي تعد أول انتاج مسرحي لها بعد رحلة طويلة وهامة في كتابة الروايات حصلت خلالها على العديد من الجوائز العالمية.





وأضافت الكاتبة اللبنانية أن أحداث المسرحي تنتمي إلى عروض المونودراما حول فكرة المعرفة والصراع بين الشك واليقين بذكاء شديد وأسلوب أدبي بليغ وبسيط يوصل إلى فكر ووجدان المتلقي العديد من القضايا والأفكار الإنسانية التي تصلح لكل زمان ومكان.





وتابعت مؤلفة المسرحية أن سبب الهامها لدخول المجال المسرحي هو فنان لبناني مخضرم، يشبه زيوس، وأنه بعد انتهائها من كتابة المسرحية كان فخورا جدًا بها، كما أن الفنان عمرو قابيل رحب بالنص للغاية بمجرد عرض عليها مشيدًا بكل كلمة فيه.





ولفتت إلى أنه تم اختيار النص من بين ما يزيد عن 50 عرضا مسرحيا من قبل وزارة الثقافة المصرية، وأن المسرحية عبارة عن فلاش باك على العصر الإغريقي، الذي هو بداية المسرح في العالم، وأنه بعد انتهاء هذا العصر بدأت الديمقراطية والفكر البشري يدفع الناس إلى البحث عن المعرفة.





وأشارت إلى أن مسرح المونودراما يعد من أصعب أنواع المسارح، حيث يعتمد على الممثل الواحد، وهي تجربة جديدة ومغامرة كبيرة يقوم بها الفنان عمرو قابيل الذي يقدم رؤية جديدة تعتبر مفاجأة للجمهور المصري، حيث يقدم شخصية درامية تمثل معادلا حركيا لبعض المشاعر والمواقف التي يتعرض لها زيوس وتقوم بهذه الشخصية الفنانة الاستعراضية، مروة مصطفى.





واختتمت أن المسرحية تضم مجموعة من أهم المبدعين في المسرح المصري، فيقوم بتصميم الديكور الفنان، عمرو الأشرف، و أزياء، ريم شاهين، وموسيقى، حازم الكفراوي، في عالم ساحر مليء بالإثارة، كان مصدر إلهام دائم لكل عشاق الأدب والفنون، خاصة السينما التي تناولت قصصا وحكايات من خلال أعمال سينمائية ضخمة الإنتاج.