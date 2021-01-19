وصفات منزلية سهلة ورخيصة لتلميع جنوط السيارة

بعض أصحاب السيارات لديهم شغف حول الاهتمام بنظافة السيارة والاهتمام بأدق تفاصيلها حتي تنظيف الجنوط وتلميعها يجب أن يتم على أكمل وجه، لأنهم يشعرون بحالة نفسية أفضل عندما تكون سياراتهم نظيفة، واليوم نستعرض طرق تلميع جنوط السيارت بوصفات سهلة.





جنوط السيارة تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تبرز جمالها وجاذبيها وأثناء التحرك بالسيارة تتعرض الجنوط إلى كثير من الأتربة والاتساخات التي تفسد جمالها وتعرضها للضرر و تركها متسخة لفترة طويلة له من آثار سلبية عديدة مها بهتان لونها وفقدانها للمادة الشمعية التي تساعدها على التخلص من الأوساخ.







طرق تلميع الجنوط :



1-قم بخلط كمية من الزيت مع كمية من المياه .







2-احضر قطعة من القماش .







3-إمسح الإطار بهذه الخلطة البسيطة والتي ستعطيك لمعانًا للإطارات بشكل .





الطريقة السابقة تعتبر اسهل الطرق للحصول علي جنوط لامعة في وقت سريع، ولكن بعض الأشخاص لا يفضلون هذه الطريقة لذلك نعرض عليكم طريقة اخري لتلميع الجنوط باستخدام المواد المنزلية .



1-اغسل الجنوط بالمياه







2-ادعك الجنوط باستخدام قطعة إسفنج.







3-احضر مسحوق تنظيف الصحون مع كمية من المياه.





4- امسح العجلات بهذه الخلطة .

1- احضر كمية من كريم اليدين.







2- احضر قطعة قماش ناعمة.







3- افرك الجنط جيدا بأستخدام الكريم.







4- يمكن استخدام المشروبات الغازية أيضا في تنظيف الجنوط فهي اثبتت فاعليتها العالية في اذابة الاوساخ.



و توجد طريقة أخري لتلميع جنوط السيارة: