ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

وصفات منزلية سهلة ورخيصة لتلميع جنوط السيارة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:02 م
تلميع جنوط السيارة
تلميع جنوط السيارة
Advertisements
اشرف عطية
بعض أصحاب السيارات لديهم شغف حول الاهتمام بنظافة السيارة  والاهتمام بأدق تفاصيلها حتي تنظيف الجنوط وتلميعها يجب أن يتم على أكمل وجه، لأنهم يشعرون بحالة نفسية أفضل عندما تكون سياراتهم نظيفة، واليوم نستعرض طرق تلميع جنوط السيارت بوصفات سهلة.

جنوط السيارة تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تبرز جمالها وجاذبيها وأثناء التحرك بالسيارة تتعرض الجنوط إلى كثير من الأتربة والاتساخات التي تفسد جمالها وتعرضها للضرر و تركها متسخة لفترة طويلة له من آثار سلبية عديدة مها بهتان لونها وفقدانها للمادة الشمعية التي تساعدها على التخلص من الأوساخ.

طرق تلميع الجنوط :

1-قم بخلط كمية من الزيت مع كمية من المياه .

2-احضر قطعة من القماش .

3-إمسح الإطار بهذه الخلطة البسيطة والتي ستعطيك لمعانًا للإطارات بشكل .

الطريقة السابقة تعتبر اسهل الطرق للحصول علي جنوط لامعة في وقت سريع، ولكن بعض الأشخاص لا يفضلون هذه الطريقة لذلك نعرض عليكم طريقة اخري لتلميع الجنوط باستخدام المواد المنزلية .

1-اغسل الجنوط بالمياه

2-ادعك الجنوط باستخدام قطعة إسفنج. 

3-احضر مسحوق تنظيف الصحون مع كمية من المياه.

4- امسح العجلات بهذه الخلطة .

و توجد طريقة أخري لتلميع جنوط السيارة:

1- احضر كمية من كريم اليدين. 

2- احضر قطعة قماش ناعمة. 

3- افرك الجنط جيدا بأستخدام الكريم. 

4- يمكن استخدام المشروبات الغازية أيضا في تنظيف الجنوط فهي اثبتت فاعليتها العالية في اذابة الاوساخ. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأتربة تدمر طلاء سيارتك دون أن تعلم

العلاقة بين حجم جنوط السيارة وزيادة استهلاك البنزين

تنظيف تابلوه السيارة بطريقة سهلة

أهمية تلميع السيارة وكيفية تشميعها ؟

في 6 خطوات فقط .. كيف تحافظ على شكل سيارتك الخارجي؟

طرق مذهلة لتنظيف الغسالة الأوتوماتيك

ترشيحاتنا

معلومة جديدة يجهلها الكثير عن الغيبة.. الإفتاء تكشف عنها.. فيديو

بالأحمر..منة فضالي تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ حال فوز بطل أفريقيا على الدحيل

ماذا نقرأ بعد التشهد وقبل التسليم في الصلاة.. أمين الفتوى يجيب.. فيديو

ناس مبيطمرش فيها.. الحضري يرد على محمد فضل بـ عنف

نواب البرلمان يشنون هجوما حادا على أسامة هيكل.. ومطالب بإلغاء وزارة الدولة للإعلام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلادها الـ 41.. مي عز الدين ضد الزواج .. ما السر؟

بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول

دراسة تكشف عن نوع من النباتات يقوي المناعة ويعالج السرطان