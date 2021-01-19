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تعليم

بسبب إعلان المصروفات.. تعطيل الصفحة الرسمية لمدرسة هيئة قناة السويس الخاصة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:48 م
صورة توضيحية
صورة توضيحية
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انجي هيبة
عطلت إدارة مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة للغات، بالإسماعيلية، صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، بعد إنتشار موجة غضب والإستياء بين أولياء الأمور علي منشور تحصيل المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الثاني.

وإستنكر أولياء الأمور  تحصيل المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الثاني، علي الرغم من تعليق الدراسة، وعدم إنتهاء الفصل الدراسي الاول، مؤكدين علي إرتفاع قيمة المصروفات بشكل مبالغ فيه، دون مراعاة للظروف الإستثنائية التي يمر بها الطلاب وأولياء أمورهم، وعدم إنتظام الدراسة خلال التيرم الأول.
  
خاطبت مدارس هيئة قناة السويس أولياء الأمور، بسرعة تسديد مصروفات القسط الثاني لكل المراحل التعليمية، عن طريق الحساب البنكي، وذلك حسب منشور تم نشره علي الصفحات الرسمية بجميع مدارس الهيئة بمدن القناة الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، وسط إحتجاجات اولياء الأمور، خاصة مع عدم إنتهاء التيرم الأول وإستمرار تعطيل الدراسة بسبب ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا.
 

عممت إدارة المدرسة، منشورًا لأولياء الأمور، حصلنا على نسخة منه، وهو ما أثار غضب العديد من أولياء الأمور على صفحات التواصل الإجتماعي، جراء مطالبتهم بتسديد مصاريف المدرسة، رغم أن الدراسة متوقفة في جميع أنحاء مصر والعديد من بلدان العالم.

استنكر أولياء الأمور، طلب المدرسة، للقسط الثاني، مؤكدين على أن أبنائهم لم يأخذوا من الخدمة التعليمية مقابل ما دفعوه في القسط الأول بعد قرار التعليق، حتى فوجئوا بطلب المدرسة للقسط الجديد، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتدخل وحل الأزمة.

انتشرت استغاثات أولياء الأمور، لحل أزمة طلاب المدارس الخاصة، خاصة مع إستمرار المشكلة للعام الثاني علي التوالي، مؤكدين علي عدم حصولهم علي خدمة تعليمية مقابل تحصيل كل هذه المصروفات الباهظة، وهو ما وصفوه بالاستغلال، مطالبين الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بالتدخل لحل ازمتهم بعد فشل التواصل مع ادارات المدارس.

من جانبه كشف مصدر طلع بادارة المدارس بهيئة قناة السويس، اسباب اختلاف المصروفات الدراسية عن مدارس الهيئة بمدن القناة، حسب عوامل متغيره اهمها اعداد الطلاب والمدرسين، مشيرا الي ان توقيت اعلان منشور تحصيل رسوم اقساط الفصل الدراسي الثاني، جاء من منطلق اعطاء مهلة شهر كاملا لاولياء الامور لتدبير المبالغ المستحقة، مشيرا الي استمرار المدارس في تقديم الخدمات التعليمية اون لاين.

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