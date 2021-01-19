رغم تعطل الدراسة.. استياء بين أولياء أمور مدارس "قناة السويس" بعد مخاطبتهم لسداد أقساط التيرم الثاني.. مستند

خاطبت مدارس هيئة قناة السويس ، أولياء الأمور، بسرعة تسديد مصروفات القسط الثاني لكل المراحل التعليمية، عن طريق الحساب البنكي، وذلك حسب منشور تم نشره علي الصفحات الرسمية بجميع مدارس الهيئة بمدن القناة الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، وسط إحتجاجات اولياء الأمور، خاصة مع عدم إنتهاء التيرم الأول وإستمرار تعطيل الدراسة بسبب ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا.





وعممت إدارة المدرسة، منشورًا لأولياء الأمور، حصلنا على نسخة منه، وهو ما أثار غضب العديد من أولياء الأمور على صفحات التواصل الإجتماعي، جراء مطالبتهم بتسديد مصاريف المدرسة، رغم أن الدراسة متوقفة في جميع أنحاء مصر والعديد من بلدان العالم.





واستنكر أولياء الأمور، طلب المدرسة، للقسط الثاني، مؤكدين على أن أبنائهم لم يأخذوا من الخدمة التعليمية مقابل ما دفعوه في القسط الأول بعد قرار التعليق، حتى فوجئوا بطلب المدرسة للقسط الجديد، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتدخل وحل الأزمة.





وانتشرت استغاثات أولياء الأمور بحل أزمة طلاب المدارس الخاصة، خاصة مع إستمرار المشكلة للعام الثاني علي التوالي، مؤكدين علي عدم حصولهم علي خدمة تعليمية مقابل تحصيل كل هذه المصروفات الباهظة، وهو ما وصفوه بالاستغلال، مطالبين الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بالتدخل لحل ازمتهم بعد فشل التواصل مع ادارات المدارس.





من جانبه كشف مصدر طلع بادارة المدارس بهيئة قناة السويس، اسباب اختلاف المصروفات الدراسية عن مدارس الهيئة بمدن القناة، حسب عوامل متغيره اهمها اعداد الطلاب والمدرسين، مشيرا الي ان توقيت اعلان منشور تحصيل رسوم اقساط الفصل الدراسي الثاني، جاء من منطلق اعطاء مهلة شهر كاملا لاولياء الامور لتدبير المبالغ المستحقة، مشيرا الي استمرار المدارس في تقديم الخدمات التعليمية اون لاين.





وعن احتجاجات اولياء الامور بشان عدم وجود فصل دراسي ثاني بالمدارس ومع ذلك تحصيل اقساطه، برر ذلك باستمرار عمل المعلمين والاداريين وحصولهم علي مرتباتهم.





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