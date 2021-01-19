برلمانية: الحد من البطالة وتشجيع المنتج المحلي أبرز أهداف الحكومة بالوقت الحالي

قالت النائبة هالة سعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان، إن اتجاه الدولة إلى إنشاء المجمعات الصناعية وترفيق مناطقها، من شأنه دعم المجال الصناعي خاصة في التوقيت المناسب والذي اعتمد عليه العالم أجمع بأن تحديث آليات الصناعة هي أمثل السبل نحو تحقيق التنمية الشاملة.





طالبت "أبو السعد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بإعادة النظر في اللائحة التنفيذية لهيئة التنمية الصناعية وذلك بتطويعها بما يساند صغار الصناع ورواد الأعمال بشكل محفز يعمل علي ترغيبهم في المشاركة الفعالة لقطاع المشروعات من أجل ضخ مزيد من الأموال بالاقتصاد غير الرسمي والذي يعود بأثر رجعي علي زيادة إيرادات الدولة.





وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه لابد من وجود إستراتيجية واضحة لآليات الإنتاج والتصدير تعمل علي توجيه أصحاب المصانع إلي معرفة إحتياجات الأسواق الدولية من السلع والمنتجات مما يوفر للجهد والنفقات ويضمن ربحية عالية.





ولفتت النائبة، إلي أن إنشاء قاعدة بيانات قائمة علي رصد وحصر المعلومات الخاصة بعدد المشروعات حديثة الإنشاء وتقسيمة الصناع والمناطق التي تحتاج للدعم كالمدن الصناعية التي تمتهن حرفة ما، فضلا عن خطة قائمة عن سابق دراسة تهدف إلى منح تيسيرات للشباب تؤهلهم للعمل وتضمن عدم التعثر بالبداية.





وتابعت النائبة حديثها، "الحد من البطالة وتشجيع المنتج المحلي و الدخول بالمنافسة العالمية أهم أهداف الحكومة في هذا الشأن".





جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن خطة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وموقف مدينة الروبيكي للجلود، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض بيان تفصيلي بالقطع الصناعية الجديدة وموقف المرافق بها على مستوى الجمهورية.





وكشف البيان عن أنه تم تخطيط المنطقة الصناعية الثامنة في مدينة السادات إلى ( 1076 ) قطعة بمساحات من ( 1500 م2 : 5000م2 ) ومتوقع انتهاء تنفيذ المرافق فى إبريل 2021 ووصلت نسبة الإنجاز 90%، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخطيط قطعتي أرض بمساحة 710 أفدنة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتم اعتماد التخطيط من قبل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تنفيذ المرافق لإحدى القطعتين، وجار استكمال إنجاز المرافق في القطعة الثانية بنسبة تنفيذ 86% ومتوقع نهوها في فبراير 2021، أما مدينة برج العرب الجديدة، فقد شهدت تخطيط شريحة جديدة بمساحة 100 فدان مكونة من 341 قطعة، موازية لشريط المطار من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.





وتم استعراض موقف ترفيق الأراضي على مستوى الجمهورية، ففي مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخطيط مساحـــــة ( 1600 فدان ) من المدينة على طريق رئيسي إلى قطــــع أراض بمساحـــــة ( 2000م2 : 15000 م2 )، وفي مدينة بني سويف الجديدة، جار إسناد أعمال تصميم المرافق لنحو 6 قطع بمنطقة الامتداد بمساحة 960 فدانا، ومتوقع تنفيذ المرافق في يونيو 2022، أما مدينة العلمين الجديدة، فإنه جار تنفيذ المرافق لمساحات تتراوح من ( 2 مليون م2: 2.7 مليون م2 كمطور )، ومتوقع تنفيذ المرافق في يونيو 2021، وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية المدرجة بالمخطط الاستراتيجي حوالي 6 آلاف فدان.





وعرضت وزيرة التجارة والصناعة موقف تنفيذ مشروع مدينة الروبيكي، حيث أوضحت الوزيرة أنه تم تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي، كما تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، فيما يتعلق برخص المباني لاعتماد الرسومات لإصدار تراخيص البناء للمنشآت، وتم أيضًا حل مشكلة شبكة الحماية المدنية لتواكب الكود المصري بزيادة عدد الطلمبات وتوريدها من خلال الهيئة العربية للتصنيع



