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توك شو

بسنت النبرواى: الوصية أول أعمالى.. وبسبوسة بالسمنة سبب شهرتى.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:37 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الفنانة بسنت النبراوى، إنها دخلت المجال الفنى من خلال كتابة السكريبتات وتمثيلها فى مقاطع فيديو على الفيس بوك، لافتة إلى أن مدير أعمال الفنان أكرم حسنى هو أول من اكتشفها وعرض عليها دورًا فى مسلسل "الوصية".

وأضافت بسنت، خلال حديثها ببرنامج "بنت البلد" المذاع على فضائية "المحور" ، أن أغنية " بسبوسة بالسمنة" أثارت ضجة والتصقت بى جدًا، موضحة أن اسم شهرتها أصبح "بسبوسة بالسمنة منقطة" من بعد الأغنية.

وتابعت أنا عملت كمضيفة جوية لمدة 11 عامًا، موضحة أنها بعد تعرضها لظروف صحية استقالت عن عملها وتفرغت لعملها الفنى والتمثيل، مضيفة شاركت فى عدة أعمال فنية.

واستطردت شاركت فى سيت كوم خليجي يعرض الآن على الفضائيات، بالإضافة إلى مشاركتى فى مسلسل " سوبر ميدو"، والزوجة 18".
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