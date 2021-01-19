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أصل الحكاية

بعد قرعة نارية في كأس العالم للأندية.. 3 أهداف يلاحقها الأهلي في البطولة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:34 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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أحمد سالم
الخميس 4 فبراير، النادي الأهلي بطل القرن الأفريقي وصاحب التاريخ والإنجازات الألمع في القارة السمراء على موعد مع عودة جديدة لملاعب كأس العالم للأندية المزمع إقامته في قطر، بملاقاة فريق الدحيل القطري المستضيف.

الأهلي يدخل المباراة وعينه على ما هو أبعد من الـ 90 دقيقة الأولى إذ ينتظره في الخلف فريق بايرن ميونخ بنجومه وأسمائه اللامعة بقيادة ليفاندوفسكي اللاعب الأفضل في العالم خلال 2020.

القرعة أوقعت الأهلي في مواجهة الفريق المستضيف، ولم تكن رحيمة أيضا عندما وضعت في طريقه نحو النهائي فريقا بحجم بايرن ميونخ الذي ضم إلى إنجازاته هذا اللقب قبل سنوات من الأراضي المغربية.

التفوق على ريال مدريد 

يتساوى الأهلي مع فريق ريال مدريد الإسباني من حيث عدد المشاركات في بطولة كأس العالم للأندية بواقع 5 مشاركات أعوام  2005، 2006، 2008، 2012، 2013.

وبمشاركة الأهلي في تلك البطولة يحقق التواجد السادس له ما يعني انفراده بالمركز الثاني من حيث المشاركات بفارق 3 مشاركات عن أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي ذهب إلى البطولة 9 مرات.

مواجهة أوروبية أولى 

على مدار مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، لكنه لم تتح له الفرصة لمواجهة أي ناد أوروبي في البطولة، ودائما كان الاهلي على موعد مع بطل أمريكا الجنوبية حين الصعود للمربع الذهبي أو الخروج من البطولة في مراحلها الأولى.

الفرصة متاحة هذه المرة أمام الأهلي لملاقاة بطل أوروبا بايرن ميونخ عقب تجاوز مهمة الـ 90 دقيقة الأولى، لتصبح مواجهة البافاري هي الأولى للأهلي في كأس العالم للأندية.

الصعود إلى النهائي للمرة الأولى 

حصل الأهلي قبل ذلك على برونزية تلك البطولة بعد مباراة قوية خسر فيها أمام نادي إنترناسيونالي البرازيلي ليتفوق بعدها على كلوب أمريكا المكسيكي في نسخة تألق خلالها أبو تريكة.

لم يصعد الأهلي إلى نهائي تلك البطولة من قبل على الرغم من تحقيق أندية أفريقية وعربية لذلك ومنها الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي إضافة إلى نادي العين الإماراتي.

ويطمح الاهلي في تجاوز عقبة الدحيل والبايرن للوصول إلى نهائي البطولة للمرة الأولى وحتما يسعى لتحقيق اللقب العالمي وزيادة ألقابه القارية ليلاحق بذلك ريال مدريد الإسباني.   
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