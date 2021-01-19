لماذا نطلق على الأطفال لفظ "عيال" وهل هي كلمة عيب.. الإفتاء ترد.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرجل يجب عليه النفقة على زوجته وأولاده أو عياله، حتى إذا كان في حالة السفر.

وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه نطلق على الأولاد لفظ "عيال" فلفظ عيل هو الذي في كفالة غيره، ولاذ قالوا "الخلق عيال الله" أي في رعايته وكفالته، فهذا اللفظ ليس كلمة عادية أو عيب في من يطلق عليه لفظ "عيال".





وأكد أن النفقة واجبة على الأب بالنسبة لعياله، بموجب الأبوة وبموجب العلاقة الزوجية.



