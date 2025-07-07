سقوط البوجي الخلفي.. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار قويسنا عن القضبان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن قطار رقم 906 (VIP) القادم من الإسكندرية متجهًا إلى القاهرة، قد تعرض لعطل مفاجئ تمثل في سقوط البوجي الخلفي للعربة الثانية أثناء سيره بين محطتي قويسنا وبنها، دون وقوع أي إصابات أو وفيات بين الركاب.

وقد أدى الحادث إلى توقف حركة القطارات في الاتجاهين، فيما سارعت فرق الطوارئ والأوناش إلى موقع الحادث لرفع آثار العطل وإخلاء الخط، تمهيدًا لعودة التشغيل الطبيعي لحركة القطارات.

وأعربت الهيئة عن اعتذارها لجمهور الركاب عن التأخيرات الناتجة عن هذا العطل الطارئ، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً، وضمان سلامة وأمان حركة القطارات.