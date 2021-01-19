3 أندية تزاحم الميرينجي.. تضارب حاد حول انتقال ديفيد ألابا إلى ريال مدريد

تضاربت الأنباء الواردة من أوروبا اليوم، الثلاثاء، حول صفقة انتقال اللاعب النمساوي "ديفيد ألابا"، من نادي بايرن ميونخ إلى نادي ريال مدريد.





ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، المعروفة بقربها من نادي ريال مدريد، فقد توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع ديفيد ألابا، ليكون أول توقيع للمرينجي في الموسم المقبل.







وقالت صحيفة "ماركا"، إن ريال مدريد قدم عرضًا لـ ألابا لمدة 4 مواسم، براتب يصل إلى 10 ملايين يورو سنويًا.







من ناحية أخرى، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفوو" الكتالونية، إن "والد ألابا ووكيله نفى هذه المزاعم"، مشيرا إلى أن "هناك أندية أخرى مازالت مهتمة بضم اللاعب النمساوي".







وأضافت الصحيفة، أن سباق ضم ألابا الآن يشمل فرق أخرى أبرزها ليفربول، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، مشيرة إلى أن "لاعب بايرن ميونخ ينتظر ما سيحدث في انتخابات برشلونة، وفي حالة فوز خوان لابورتا فمن المحتمل أن يحول وجهته إلى كامب نو".







وقدم بايرن ميونخ ثلاثة عروض لتجديد عقد مدافعه الدولي في الأشهر الأخيرة، ولكن، كما اعترف كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، في نهاية نوفمبر الماضي "لقد أجرينا العديد من المحادثات مع وكيل اللاعب، وكان هناك اجتماع أخير واقتراح بموعد نهائي في أكتوبر.. لم يتم قبول عرضنا وتم سحبه.. لقد وضعنا كل ما هو ممكن، كان عليه فقط القبول ولكن الأمر لم يتم وفقا لرغبتنا".







ومنذ هذه اللحظة، استسلم بايرن لرحيل ألابا ومنحه الإذن بالدخول في مفاوضات حول مستقبله مع أندية أخرى، حيث شعر اللاعب بأنه لم يتم تقديره بشكل كافٍ من قبل بايرن، حيث طور حياته المهنية بالكامل باستثناء إعارة لمدة ستة أشهر لهوفنهايم في عام 2011.





جدير بالذكر، أن ديفيد ألابا سينتهي عقده مع بايرن ميونخ نهاية الموسم الحالي في يونيو 2021، وانتقل ألابا إلى صفوف بايرن ميونخ مطلع موسم 2011، قادمًا من هوفنهايم الألماني، وشارك البالغ من العمر 28 عامًا فريقه البافاري في الحصول على العديد من البطولات أهمها دوري أبطال أوروبا (مرتين)، كأس العالم للأندية (مرة)، والدوري الألماني (9 مرات) والسوبر الأوروبي (مرتين).