ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

درجات حرارة تحت الصفر .. موجة قطبية شديدة البرودة محفزة للإنفلونزا تضرب السعودية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:41 م
علم السعودية
علم السعودية
Advertisements
شيماء مصطفى
حذر عضو جمعية "آفاق" لعلوم الفلك السعودية، والمهتم بأخبار الطقس، نواف السليمي، من أن المملكة على موعد مع كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة، مندفعةً من شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه البلاد.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال "السليمي" إن هذه الكتلة تعمل على انخفاض ملموس بدرجات الحرارة لتصل إلى تحت الصفر .

وأوضح أن هذه الكتلة تبدأ  مساء اليوم الثلاثاء على "الشمالية"، ثم تتوغل بقوة على مناطق واسعة من المملكة نهاية الأسبوع وحتى مطلعه بدرجات سالبة.

وأشار إلى أن هذه الموجة الباردة ترافقها رياح تعمل على إثارة الأتربة والغبار خصوصًا على السواحل الغربية؛ نتيجة الفوارق الحرارية وقيم الضغط الجوي.

ونبه عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك إلى أن هذه الموجة الباردة محفزة للإصابة بالإنفلونزا، داعيًا الجميع إلى التدفئة جيدًا وارتداء الملابس الثقيلة فى هذه الظروف، مؤكدًا أهمية الانتباه اثناء استخدام وسائل التدفئة منعًا لحدوث اختناق أو حرائق.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جهزوا الملابس الشتوية.. السعودية تتعرض لأول كتلة قطبية باردة

تصل 2 تحت الصفر.. الأرصاد السعودية تحذر من موجة باردة بداية من الجمعة

ثلوج وأمطار ورياح شديدة.. لبنان تتعرض لموجة طقس شديد البرودة

ترشيحاتنا

من الارتباط لساحات المحاكم.. 5 قصص حب شهيرة بالوسط الفني انتهت بـ قضايا| أبرزها طحال سمية

نور عمر دياب ترد على المتنمرين عليها بـ عنف | شاهد

الأهلي يحقق رقما قياسيا جديدا في سجل مشاركاته بـ مونديال الأندية

الأهلي يمدد عقدي محمد شريف وعلي لطفي ‏

تم طرده من الجلسة.. مصير النائب محمد عبد العليم داود بعد إحالته إلى هيئة مكتب النواب

الأهلي يفوز على « أبها » بثلاثية ويصعد للمركز الثالث في الدوري السعودي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري .. 3 تمارين رياضية ضرورية لصحتك

شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن

علاج للأرق وعدم النوم نهائيًا