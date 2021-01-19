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محافظات

ضمن مبادرة “صناع الدفا”.. توزيع 1000 بطانية بقرى الأقصر الأشد احتياجا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:19 م
صدى البلد
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شمس يونس
اطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية   حملة "صناع الدفا" بمحافظة الأقصر وذلك لمجابهة البرد القارس في فصل الشتاء في القري الأكثر احتياجا بالمحافظة وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمخافظ المستشار مصطفي ألهم .

وقال الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير أن الحملة ستقوم بتوزيع 1000 بطانية في قري أصفون ؛ العضائمة ؛ الدير ؛ الحميدات شرق ؛ النجوع ؛ وبورات المطاعنة ؛ البعيرات ؛ منشأة العماري وذلك بمحافظة الأقصر؛ مشيرا إلي أن  المؤسسة قامت أيضا بتوزيع بطاطين لمواجهة الشتاء في محافظات البحيرة والغربية والفيوم .

وأوضح أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي وءلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة بالقرى الأكثر إحتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الإجتماعية والطبية لهم تنفيذًا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة” .


ويذكر أن صناع الخير قدمت مجموعة من الخدمات المتكاملة لأهالي محافظة الأقصر من بينها توزيع عدد من القوافل "كعنيك في عنينا" وتقديم مساعدات موسمية كبطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية بالإضافة إلي تنفيذ مبادرة حماية لدعم الشرائح الأكثر تضررا من فيروس كورونا ودعم زواج الفتيات اليتيمات .
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