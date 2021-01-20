بعد التوسع في إنتاج صناعة البتروكيماويات.. برلمانيون: تساهم في رفع مؤشر الاقتصاد.. والدولة تسعى لفتح آفاق جديدة للاستثمار

هالة أبو السعد: الدولة تسعى لتحقيق الاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية

إبراهيم خليفة: صناعة البتروكيماويات تساهم في رفع مؤشر الاقتصاد

عبدالفتاح محمد: الدولة تسعى لفتح آفاق جديدة للاستثمار في الصناعات الحيوية





ترّأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021 / 2022.





وأكد "الملا"، خلال اجتماع الجمعية العامة، أهمية التوسع فى مشروعات البتروكيماويات، وذلك من خلال إضافة مشروعات جديدة أو وحدات إنتاجية للمشروعات القائمة بهدف تعظيم القيمة المضافة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد مصر الطبيعية من البترول والغاز الطبيعى من أجل إعطاء دفعات قوية للتوسع في صناعة البتروكيماويات المصرية.





وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية لمواكبة احتياجات السوق المحلية المتنامية من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة، والتى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل صناعة البويات والمواد اللاصقة ومواد الطباعة والمطاط والمنسوجات والصناعات البلاستيكية والصناعات المغذية للسيارات والزجاج والمنظفات وغيرها من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض.





ومن هذا المنطلق، أكد عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على أهمية التوسع في صناعة البتروكيماويات مما يساهم في تحريك مؤشر النمو ورفع مؤشر الاقتصاد المصرى ،مشيرين إلى أن الدولة تسعى لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد مصر الطبيعية.





وفي هذا الصدد، أشادت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بقرار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيادة التوسع فى مشروعات البتروكيماويات، وذلك من خلال إضافة مشروعات جديدة أو وحدات إنتاجية للمشروعات القائمة، قائلة "قرار جيد يساعد في تعظيم القيمة المضاف التي تسعى الدولة لزيادتها في الآونة الأخيرة".





وأوضحت "أبو السعد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة البتروكيماويات من أهم الصناعات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة نظرًا لأهميتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن تلك الصناعة لها تأثير مباشر على دعم الاقتصاد القومى للدولة حيث تعمل على زيادة القيمة المضافة.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد مصر الطبيعية التي تمتلكها بكثرة، منوهًة إلى أن المواد البترولية واحدة من أهم المجالات التي تسعى الدولة للاستفادة منها بشكل دائم.





وبدوره، ثمن النائب ابراهيم خليفة، عضو مجلس النواب، بجهود الدولة في التوسع في صناعة البتروكيماويات وزيادة الانتاج منها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة تدخل في إنتاج منتجات متعددة كمواد الطلاء وغيرها.





وأفاد "خليفة"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن صناعة البتروكيماويات واحدة من أفضل الصناعات التي تساعد في رفع مؤشر النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن التوسع في مشروعات هذه الصناعة يساهم في تحريك مؤشر النمو ورفع مؤشر الاقتصاد المصرى .





وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة في الآونة الأخيرة اهتمت بصورة كبيرة بملف المواد البترولية نظرًا لقيمتها المادية وأثرها الملموس على الاقتصاد، منوهًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات التي أهمها مجال المواد البترولية.





وتابع: "الدولة خلال العام السابق حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال الاكتشافات البترولية التي ساعدتها في التوسع في هذه الصناعات والعمل على زيادتها".





من جانبه، علّق النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، على قرارات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن التوسع فى مشروعات البتروكيماويات من خلال إضافة مشروعات جديدة أو وحدات إنتاجية للمشروعات القائمة، قائلًا " قرارات تؤكد سعى الدولة لفتح آفاق جديدة للاستثمار من خلال التوسع في صناعة أكثر من مجال".





وأشار "محمد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إلى أن الدولة توجهت إلى التوسع في صناعة البتروكيماويات نظرًا لكونها واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الاكتشافات البترولية الأخيرة التي توصلت إليها الدولة ساعدت في تحقيق هذا التوسع وزيادة المشروعات فيه.





وأكد عضو مجلس النواب، على أن الدولة تولت اهتماماً كبيرًا بصناعة البتروكيماويات نظرًا لأهيمتها في تحقيق القيمة المضافة وتحسين الاقتصاد المصرى، بالإضافة لفتح آفاق جديدة للاستثمار من خلال الصناعات الحيوية، منوهًا على أن هذه الصناعة تقوم على الغاز الطبيعى وبعض مشتقات البترولية الأخرى الذى يترتب تحقيق مكاسب مادية وزيادة القيمة المضافة.