مونديال اليد.. المجر تتقدم على ألمانيا 15 -14 فى الشوط الأول

تغلب المنتخب المجري على نظيره الألماني به 15 - 14 في الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بصالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر ، في سادس أيام مونديال كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 .









وفاز منتخب المجر على أوروجواي بنتيجة 44-18 متقدما بعدد الأهداف عن المنتخب الألماني، مما يجعل المباراة أكثر صعوبة لرغبة الفريقين في الوصول إلى الصدارة ، لاسيما وأن المنتخب المجري ضمن التواجد في الدور الرئيسي من البطولة، بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة أمام ألمانيا .





وأنهى منتخب ألمانيا النسخة السابقة من بطولة العالم 2019 في المركز الرابع، كما أنهى بطولة أوروبا 2020 في المركز الخامس .





وحصد منتخب ألمانيا لقب بطولة العالم ثلاث مرات من قبل أعوام 1938 و1978 و 2007 .





وحققت ألمانيا لقب أوروبا مرتين من قبل عامي 2004 و 2016 والوصافة مرة والبرونزية مرة .





في المقابل أنهى منتخب المجر النسخة السابقة من بطولة العالم في المركز العاشر .





وكان أفضل مركزين حققهما الفريق فضية نسخة 1986، والمركز الرابع 1997 .





وحقق منتخب المجر المركز التاسع في بطولة أوروبا الأخيرة عام 2020 .



